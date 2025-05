A Poggibonsi soffia l’aria del cambiamento. Il diesse Galbiati verso il Follonica Gavorrano

Aria di cambiamenti nel Poggibonsi, in vista del campionato 2025-2026. Mentre non si registrano dichiarazioni ufficiali da parte degli addetti ai lavori, sono da rilevare dei sussurri in merito al futuro di pedine chiave dell’organigramma giallorosso delle ultime stagioni agonistiche in serie D. Per il direttore sportivo Jacopo Galbiati (nella foto), si prospetta come nuova sistemazione la realtà del Follonica Gavorrano. Un’ipotesi – e secondo alcune fonti, anche qualcosa più di una semplice ipotesi – che sta tenendo banco da qualche giorno. Il Follonica Gavorrano, retrocesso in Eccellenza per effetto degli esiti dei playout, potrebbe conoscere una riammissione in categoria e affrontare il domani con rinnovate speranze grazie a un sodalizio che si fonda su robusti pilastri. L’eventuale conclusione del rapporto Poggibonsi-Galbiati costituirebbe un addio non certo irrilevante. Considerato sia il valore del percorso di Galbiati nel Poggibonsi e anche il suo legame con l’ambiente: in giallorosso ha terminato il tragitto da calciatore (nel 2021, a 39 anni, con la promozione dall’Eccellenza nel ruolo di capitano dei Leoni) per poi avviare il cammino alla scrivania. Inizialmente in tandem con Aleandro Aiazzi e dal 2022-2023 nel ruolo di ds unico in viale Marconi. Anche aspetti umani e familiari uniscono Galbiati all’Us Poggibonsi. Trent’anni fa, in questi giorni, il padre Roberto si preparava ad assumere la carica di allenatore del Poggibonsi per il 1995-96 nei dilettanti nazionali. Anche una curiosità di carattere cronologico, dunque, in questo periodo che sembra annunciarsi all’insegna delle variazioni all’interno dell’ambiente. Ma anche in tempi di possibili, profondi mutamenti, deve esserci il giusto spazio per la continuità delle forze in campo. Temi che restano al centro della riflessione ad opera della dirigenza, prima di predisporre le basi - tra conferme e passaggi di testimone nelle composizioni dello staff tecnico e della rosa - per il torneo che verrà.

Paolo Bartalini