A Pomezia una gara da non fallire. Recanatese sotto osservazione. Rischia l’allenatore Savini

La Recanatese prova, anzi deve, tornare a concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato. Sono stati giorni tormentati, contrassegnati da troppe questioni extrasportive sulle quali, per il momento, è necessario soprassedere. Incombe infatti la gara odierna di Pomezia che prima del silenzio stampa è stata definita come un autentico crocevia e non ci vuole molto ingegno a capire che la squadra è sotto osservazione e chiamata almeno a sfoderare quel carattere che talvolta ha fatto difetto e che soprattutto l’allenatore si gioca buona parte del suo futuro prossimo. La classifica è impietosa: le cinque sconfitte consecutive hanno fatto precipitare i giallorossi al penultimo posto e, non di rado, le prestazioni sono state anche deludenti o quantomeno non all’altezza delle aspettative. In uno scenario particolare, con lo stadio off limits per il pubblico, il gruppo dovrà fornire una risposta che sarà considerata, salvo sorprese, definitiva e supponiamo che nelle "segrete stanze" questo concetto sia stato detto e ribadito, per evitare ogni possibile malinteso. Se certe magre figure dovessero ripetersi anche oggi, sotto gli occhi del presidente Angelini e del dt Cianni, qualche sostanziale cambiamento sarà inevitabile.

Il match contro la matricola laziale presenta oggettive difficoltà ma non è, sulla carta, di quelli proibitivi considerando che l’avversario sinora ha 9 punti, nelle ultime 3 gare ha conquistato solo un pareggio e per di più in casa con il San Marino e che nell’ultima trasferta di Ancona non ha entusiasmato, tutt’altro. Viene però dal successo di mercoledì in Coppa ed è ovvio che gli stessi blu-amaranto siano perfettamente consapevoli dell’importanza della posta in palio. Per Savini gli arcinoti problemi di formazione: non ci sarà D’Angelo squalificato e tra i convocati, oltre ai lungodegenti, non figura nemmeno Chiarella, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio di Ascoli. C’è invece ed è un ritorno importante quello di Leonardo Giusti che riprenderà il suo posto nella fascia difensiva di destra. Il nodo principale da sciogliere sarà proprio quello del ruolo di trequartista centrale ed in ballottaggio, anche per i posti da riservare agli under, ci sono diverse soluzioni. La direzione arbitrale è stata affidata ad Antonio Diella di Vasto coadiuvato dagli assistenti Giuseppe di Marco di Palermo e Pietro Fae di Ozieri.

Probabile formazione: Zagaglia; Giusti, Vecchio, Fiumanò, Mordini; Ferro, Domizi; Ciccanti, Capanni, Di Francesco; Lovotti.