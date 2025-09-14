Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. A Porto Sant’Elpidio. Alla fine il Corridonia resta a mani vuote

A Porto Sant’Elpidio. Alla fine il Corridonia resta a mani vuote

Porto Sant’Elpidio 2 Corridonia 1 : Luccerini, Donzelli (28’ st Trombetta), Magliulo (14’ st Del Rosso), Thiago Vallasciani, Cerquozzi, Smerilli, Macchini (31’...

di EDITORIALI CREAZIONI
14 settembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Porto Sant’Elpidio

2

Corridonia

1

: Luccerini, Donzelli (28’ st Trombetta), Magliulo (14’ st Del Rosso), Thiago Vallasciani, Cerquozzi, Smerilli, Macchini (31’ st De Luca), Capiato, Ioele, Algarbe (9’ st Mannozzi), Amici (22’ st Shakaj). All. Mengoni.

CORRIDONIA: Pettinari, Ciccalè, Marinelli, Cartechini (1’ st Bellesi), Antolini (45’ st Borra), Del Moro, Monachesi, Nicola Bedetta (14’ st D’Angelo), Ogievba (14’ st Verini), Atzori, Marengo. All. Martinelli.

Arbitro: Mariani di Ascoli.

Reti: 33’ Ioele, 41’ Algarbe, 24’ st Verini.

Fa tutto o quasi il Porto Sant’Elpidio, dominante contro un Corridonia che fa da spettatore in un 2-1 che poteva essere più largo. Locali pericolosi già dopo 2 minuti, antipasto alla zuccata di Ioele al 33’ a cui fa eco il contropiede da manuale del compagno Algarbe al 41’. Gli ospitit tornano in partita con Verini che approfitta di un retropassaggio folle per superare Luccerini. I biancazzurri non si scompongono e continuano a macinare occasioni, con Pettinari ad evitare che il passivo aumenti.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su