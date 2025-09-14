A Porto Sant’Elpidio. Alla fine il Corridonia resta a mani vuote
Porto Sant’Elpidio 2 Corridonia 1 : Luccerini, Donzelli (28’ st Trombetta), Magliulo (14’ st Del Rosso), Thiago Vallasciani, Cerquozzi, Smerilli, Macchini (31’...
Porto Sant’Elpidio
2
Corridonia
1
: Luccerini, Donzelli (28’ st Trombetta), Magliulo (14’ st Del Rosso), Thiago Vallasciani, Cerquozzi, Smerilli, Macchini (31’ st De Luca), Capiato, Ioele, Algarbe (9’ st Mannozzi), Amici (22’ st Shakaj). All. Mengoni.
CORRIDONIA: Pettinari, Ciccalè, Marinelli, Cartechini (1’ st Bellesi), Antolini (45’ st Borra), Del Moro, Monachesi, Nicola Bedetta (14’ st D’Angelo), Ogievba (14’ st Verini), Atzori, Marengo. All. Martinelli.
Arbitro: Mariani di Ascoli.
Reti: 33’ Ioele, 41’ Algarbe, 24’ st Verini.
Fa tutto o quasi il Porto Sant’Elpidio, dominante contro un Corridonia che fa da spettatore in un 2-1 che poteva essere più largo. Locali pericolosi già dopo 2 minuti, antipasto alla zuccata di Ioele al 33’ a cui fa eco il contropiede da manuale del compagno Algarbe al 41’. Gli ospitit tornano in partita con Verini che approfitta di un retropassaggio folle per superare Luccerini. I biancazzurri non si scompongono e continuano a macinare occasioni, con Pettinari ad evitare che il passivo aumenti.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su