A Ravenna è scoppiata l’Okaka-mania: "Venire qui è stata la scelta giusta"

Ormai è ‘ufficiale’. È Okaka-mania. Il popolo giallorosso ha trovato il proprio idolo. Quello più atteso, peraltro. In 20’, dal 97’ di Pianese-Ravenna al 19’ di Ravenna-Rimini di Coppa, il trentaseienne bomber di origini nigeriane, nato in riva al lago Trasimeno, ha messo tutti d’accordo, firmando 3 reti e declinando tutti il repertorio.

Okaka, si può misurare la soddisfazione per i 3 gol segnati?

"Sono contento. Ho lavorato tanto per tornare ad un livello decente dal punto di vista fisico. Ho fatto veramente tanti sacrifici e continuo a farli".

Qual è il segreto di squadra?

"Cerchiamo di migliorarci ogni giorno". A che punto si sente nel percorso che porta alla forma ottimale?

"A un buon punto. Quando riesco a fare le mie giocate con la palla e anche a fare gli allunghi col pallone, o i dribbling, a piantarmi per terra, a girarmi, vuol dire che sono a un buon punto della preparazione".

Il talento non basta. Cosa ha fatto per tornare in campo dopo anni di stop?

"Ho lavorato tantissimo, davvero. Ho cercato di portare la mia testa a un livello estremo, perché, dopo oltre 2 anni, fare tutto quello che ho fatto, è difficile".

Si può misurare?

"Chi mi è stato vicino, sa quanto ho faticato. Tuttavia, avevo preso questo impegno e, con la forza di volontà, sono arrivato fino qui. Aggiungo però, che c’è ancora molta strada da fare. Devo continuare a lavorare".

I gol sono la conferma che, la decisione di ricominciare da Ravenna, è stata quella giusta?

"Non ho mai avuto dubbi. Dal giorno che ho parlato con Ignazio Cipriani, con la famiglia Cipriani, col direttore Davide Mandorlini e con mio fratello Carlo. Non ho mai avuto dubbi, né ripensamenti. Mai pensato che non fosse la scelta giusta". Qual è stata la sua intuizione?

"Io ho creduto subito nel progetto, nel presidente, nel direttore. Ho capito che era la strada giusta. Adesso però andiamo avanti per questa strada, perché ancora c’è molto da fare e da imparare".

A proposito di strada da fare, domenica c’è un’altra partita di grande fascino, un altro sconto diretto da tutto esaurito. Come va affrontato l’Ascoli?

"Gli scontri diretti sono sempre i più complicati, perché vengono squadre già pronte. Noi siamo una squadra forte, in cima alla classifica, ma dobbiamo abituarci a queste partite".

Che domenica si aspetta?

"Mi aspetto una bellissima giornata. Ce la metteremo tutta per vincere, anche per capire qual è la nostra autentica collocazione".

Roberto Romin