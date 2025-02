A San Marino decide il cambio operato da Marchini. Finessi entra e segna: il Progresso esulta

San Marino

0

Progresso

1

: Lattisi, Fabbri, Pasa, Biguzzi (12’ st Gennari); Mezzasomma (27’ st Di Lauro sv), Toure (15’ st Muro), Arcopinto, Miglietta; Gibilterra, Guidobaldi, Di Francesco (15’ st Passewe). All. Biagioni.

PROGRESSO: Cheli; Cavazza, Mele, Ben Saed, Stellacci; Matta, Sansò, Corzani; Montesi (3’ st Finessi), Maltoni (35’ st Ferraresi), Bellisi (7’ st Dandini). All. Marchini.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

Rete: 5’ st Finessi.

Note: ammoniti Toure, Arcopinto, Di Lauro, Ben Saed, Sansò, Stellacci, Dandini.

La terza vittoria di fila permette al Progresso di arrivare a quota 30 e mettere quattro punti fra se e i playout. Marchini schiera la sua squadra a quattro in difesa, molto efficace la coppia centrale composta da Ben Saed e Mele, centrocampo a tre, davanti Maltoni è il riferimento centrale e sugli esterni agiscono Bellisi e Montesi.

Come succede in questo periodo della stagione le squadre partono con il primo obiettivo di non permettere agli avversari di portarsi in vantaggio: cioè molta prudenza, poche occasioni e emozioni col contagocce. Al 13’ Arcopinto sbroglia bene una situazione che si stava facendo pericolosa, lo stesso Arcopinto diventa protagonista nell’area avversaria al 23’, ma Cheli blocca a terra il suo tiro. Un minuto dopo Lattisi devia in angolo la punizione battuta da Sansò, al 32’ spunto elegante di Gibilterra che cerca Guidobaldi, ma l’attaccante viene anticipato al momento del tiro.

A inizio ripresa Marchini trova la mossa decisiva; dentro Finessi per Montesi e al 5’ sulla corta respinta di Lattisi l’attaccante trova il rasoterra che varrà i tre punti. Il Progresso si mette a difendere il vantaggio, il San Marino sceglie troppo spesso il lancio lungo favorendo la difesa ospite. Al 24’ il sinistro scagliato da Miglietta fa sperare per un attimo i tifosi di casa nel pareggio, ma è appunto solo un attimo, al 31’ da rimessa laterale Finessi si trova sui piedi la palla per il raddoppio, ma Lattisi si salva in angolo, al 34’ Gibilterra ci prova su punizione, ma il suo sinistro è centrale e Cheli para facile.

Adesso non ci deve fermare però la fiducia è al massimo, una condizione ideale per chi deve affrontare l’ultimo scorcio di campionato con l’obiettivo di non farsi coinvolgere nella zona bollente della classifica.

Roberto Daltri