A san mauro il team di miramari sfiora la rimonta. Trombetta segna: il Corticella ci prova senza incidere

SAMMAURESE: Molinaro; Scanagatta, Bolognesi, Capicchioni, Morri; Ruiz, Gasperoni (20’ st Cecconi), Nisi (22’ st Tamai); Maltoni (20’ st Pacchioni), Campagna (28’ st Gambino), Guidi (31’ st Zoppi). A disp. Ravaioli, Iodice, Casadei, Di Novella All. Taccola.

CORTICELLA: Martelli; Cavicchioli, Menarini Chamangui, Cudini (33’ st Bonetti); Cavallini (23’ st Mordini), Amayah, Casadei (33’ st Divona), Trombetta (44’ st Rocchi), Ruffo Luci, Farinelli. A disp. Cuccoli, Prasso, Suliani, Lo Giudice, Allegrucci. All. Miramari.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Reti: 29’ pt Ruiz, 39’ pt Campagna, 19’ st Trombetta (rig).

Note: ammoniti Gasperoni, Nisi, Cavicchioli, Menarini.

Trasferta quanto mai dolorosa per il Corticella, che pur non meritando la sconfitta è stato costretto a cedere l’intera posta in palio a una Sammaurese che si è confermata una bella realtà di questo campionato. La squadra di casa si è imposta in virtù di un gran bel primo tempo riuscendo a sopperire ad alcune defezioni (in porta ha giocato il classe 2006 Molinaro) e mettendo la gara sul piano del ritmo, così da creare difficoltà alla formazione di Miramari. Partita subito vivace e prima emozione con la traversa colpita dalla Sammaurese al 6′: Gasperoni entra in area, il difensore svirgola e devia il pallone sul legno orizzontale Al 22′ ancora sugli scudi Gasperoni, che viene servito da Nisi, arriva a tu per tu con Martelli, ma il portiere felsineo compie un miracolo confermando tutte le proprie qualità non solo tra i pali, ma pure nel sapere guidare la difesa. Si sente il profumo del gol che sta per arrivare e a confermare le sensazioni ci pensa Ruiz, uno dei migliori della squadra, sia per qualità e cointinuità. Al 29′ il giocatore svetta più in alto di tutti e mette la palla in rete. I giallorossi giocano un ottimo calcio: al 39′ raddoppiano con un’azione da manuale. Nisi serve Guidi, palla in mezzo, arriva Campagna che non sbaglia. Il Corticella accusa, ma entra in campo nella ripresa con un piglio diverso e prova a rifarsi sotto. Accorcia le distanze al 64′ con Trombetta su rigore. Sulla scia del gol i biancocelesti trovano più continuità in fase offensiva, ma senza concretizzare.