A segno Carta e Dominici. K Sport all’inglese, piegato il Chiesanuova

K SPORT

2

CHIESANUOVA

0

GALLO: Cerretani, Mori (21’ st Mistura), Notariale, Dominici, Paglia, Nobili, Carta, Magnanelli, Rivi (22’ pt Broso), Sylla (17’ st Aruta), Sollaku (33’ st Peroni). All. Protti.

CHIESANUOVA: Monti (27’ st Zannotti), Diouane (1’ st Papa), Mosquera, Parioli (27’ st Sopranzetti), Hernandez (11’ st Tacconi), Tanoni, Pasqui, Russo, Persiani (11’ st Di Paolo), Mongiello, Ciottilli. All. Mobili.

Arbitro: Fanelli di Perugia.

Reti: 13’ pt Carta, 44’ pt Dominici.

Note: spett. 550 circa; ammoniti Parioli, Mosquera, Notariale, Ciottilli, Mobili dalla panchina; angoli 6-6; recupero: 3’- 6’.

Vittoria all’inglese del K Sport su un buon Chiesanuova. Protti inserisce il rientrante Paglia a sostituire lo squalificato Torelli e schiera il 2007 Sylla al posto di Montagna nell’undici iniziale. Mobili conferma per nove undicesimi la formazione che ha affrontato il Tolentino nella prima giornata, sostituendo lo squalificato Monaco con il classe 2007 Parioli e con l’esperto Monti tra i pali preferito a Zannotti. Risultato sbloccato da Carta che con un velenoso destro sorprende Monti sul secondo palo direttamente da calcio d’angolo. Alla mezz’ora mischia in area ospite con la palla che arriva a capitan Nobili che non riesce a battere in porta da posizione invitante. Qualche minuto dopo sono ancora i locali a sciupare il raddoppio con Broso che in mancino strozza troppo la conclusione. A dieci dal termine Pasqui lanciato da Monti prova a scuotere i suoi ma calcia fuori. Allo scadere arriva il raddoppio del Montecchio Gallo con Dominici che da punizione di Carta impatta il pallone prima di tutti. Allo scadere Mongiello prova ad accorciare ma il suo tiro non centra la porta. C’è tempo anche per un’altra occasione per i locali dove Sollaku fa tutto bene ma conclude fuori in diagonale. Nella ripresa girandola di sostituzioni e cambio modulo operato da Mobili con un undici a trazione anteriore dopo l’innesto di Papa, ma i locali pur riducendo la foga della prima frazione controllano senza grossi patemi. Cerretani opera la prima parata della gara al cinquantesimo quando è superlativo a deviare in corner. La risposta locale arriva con il solito Sollaku che da fuori calcia fuori misura. Al 60’ Papa sulla riga dell’area grande si libera il destro e calcia però alto. Nell’ultima mezz’ora gli ospiti ci provano con Pasqui e Mongiello ma le loro conclusioni non trovano fortune.