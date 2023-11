A segno Ogievba e doppietta di Ruzzier. Il Corridonia non conosce ostacoli. Il Potenza Picena a mani vuote

3

POTENZA PICENA

: Piergiacomi, Marinelli, Vitali (48’ st Zazzetti), Del Moro, Romagnoli, Cesca, Garbuglia (36’ st Mariani), Ciucci, Ogievba (23’st Galdenzi), Ruzzier (48’st Marcelletti), Cornero (48’st Monti). A disp.: Mazzocca, Giannini, Macchiati, Piccinini. All.: Fondati.

POTENZA PICENA: Giacchetta, Baccarini (21’st Avallone), Rossini, Micheli, Wahi, Durazzi, Nardacchione (8’st Morbidelli), Vecchione, Pietrani (8’st Prosperi), Giaccaglia, Ruggeri. A disp.: Malizia, Baldoncini, Giampaoli, Garofalo, Carinelli, Mei. All. Santoni.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Reti: 11’ Ogievba, 9’ st e 44’ st Ruzzier.

Il Corridonia conquista l’intera posta in palio con un Potenza Picena alla ricerca disperata di punti salvezza. La squadra di Fondati è scesa in campo molto determinata facendo capire fin dall’inizio la sua voglia di continuare la striscia positiva dopo la vittoria esterna ottenuta la scorsa settimana. Il Corridonia ha disputato una partita a tratti anche bella con spunti di bel gioco, mentre la squadra ospite non è mai riuscita ad impensierire il portiere Piergiacomi, che ha dovuto sbrigare l’ordinaria amministrazione. Le reti all’undicesimo minuto era Cornero che siglava il vantaggio in seguito allo sviluppo di un calcio di punizione battuto da Romagnoli. Il raddoppio al 9’st da parte di Ogievba che segnava al termine di una travolgente azione di Garbuglia. L’ultima marcatura era opera di Ruzzier al 44’ del secondo tempo che segnava una splendida rete su servizio di Mariani. Con questa vittoria il Corridonia si attesta nelle posizioni che contano della classifica e può guardare con ottimismo il futuro in attesa di poter schierare la formazione tipo.

Quintino Pieroni