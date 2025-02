A segno Rodriguez, Tassi, Lorenzoni e Napolano. Quattro schiaffi all’Alma Fano, tutto facile per l’Atletico Mariner

Atletico Mariner

4

Alma J. Fano

0

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci (23’ st Malheiro), Luciani (1’ st Bontempi), Sharif (27’ st Panza), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni, Tassi (23’ st Raggio), Rodriguez, Napolano, Cialini (11’ st Verdesi). All. Puddu.

ALMA J. FANO: Tommasino, Rovinelli, Marcattili, Rastelletti, Nkosi, Malshi, Di Guida, Militaru (30’ st Mattioli), Engobo (25’ Gantalis), Ghandaoui (1’ st Biagioni), Goupy. All. Aiello.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 15’ Rodriguez, 18’ st Tassi (rig.), 22’ st Lorenzoni, 33’ st Napolano.

Gara senza storia tra Atletico Mariner e Alma J. Fano, con i padroni di casa che calano un poker piuttosto eloquente, rilanciandosi anche in classifica. Partenza lanciata della squadra di mister Puddu che va subito al tiro con Cialini, poco dopo un pallonetto di Tassi si perde sul fondo, così come una bella imbucata dello stesso Tassi per Lorenzoni che tira prontamente, sfiorando il palo. Al 15’ ecco il vantaggio: punizione calibrata dello specialista Napolano che pesca Rodriguez in area e 1-0. L’Alma fa capolino in area ospite al 18’ con Goupy che costringe Amato alla deviazione in corner. Dopo un avvio a tutto gas la gara si spegne per riaccendersi nella ripresa. Il primo pericolo nel secondo tempo lo costruisce l’Alma Fano al 14’ st con un inserimento in area di Marcattili, tiro ad incrociare fuori di poco. Quando l’Atletico però si riaffaccia in avanti fa molto male e al 18’ per un fallo su Marucci arriva un calcio di rigore. Dal dischetto Tassi fa 2-0. Per i padroni di casa è tutto facile e al 22’ arriva un’altra rete, gran botta di Lorenzoni e palla sotto l’incrocio: 3-0. Il poker lo firma al 33’ capitan Napolano con la specialità della casa, tiro imparabile da fuori area per il 4-0. In chiusura ospiti vicini alla rete della bandiera con Gantalis che si libera bene ma calcia alto.