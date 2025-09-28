A tempo scaduto esplode la gioia granata. Il Pontedera riparte con tre punti d’oro

PONTEDERA

2

FORLI’

1

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Paolieri, Pretato, Vona, Perretta; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (38’ st Faggi), Ianesi (11’ st Polizzi); Battimelli (11’ st Andolfi). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All. Menichini

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (30’ st Saporetti), Pellizzari, Elia, Ercolani; Scorza (11’ st Franzolini), Menarini, De Risio (18’ st Ripani); Macrì, Manuzzi (11’ st Petrelli), Farinelli (1’ st Coveri). A disp: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani. All. Miramari.

Arbitro: Vailati di Crema.

Marcatori: 17’ st Vona, 42’ st Franzolini, 50’ st Vitali.

Note: spettatori 651; ammoniti Ianesi, Vitali, Andolfi, Ercolani; angoli 4 a 6.

PONTEDERA - Una vittoria per ripartire. Battendo 2-1 il Forlì, il Pontedera si è rialzato dopo le due sconfitte con Campobasso e Ternana trovando così il modo migliore per affrontare le prossime due trasferte, a Gubbio e Ascoli. Il secondo successo in 7 partite, anche questo casalingo, porta i granata a quota 7 punti, agganciando Livorno e Vis Pesaro e lasciandosi dietro 4 squadre. Per questa sfida con i neopromossi romagnoli, la novità è la rinuncia al quinto under. Le assenze, e, soprattutto, le necessità di classifica, hanno indotto Menichini a disattendere, almeno per questa volta, la richiesta della società di tenere sempre in campo il quintetto di giovani per ottenere ogni volta il massimo del minutaggio. Come punta avanzata del 4-2-3-1 però il posto è del 2005 Battimelli, titolare per la prima volta. Ed è stata proprio dell’ex Taranto l’unica palla-gol avuta dal Pontedera nel primo tempo, al 22’: Ladinetti in ripartenza ha innescato Ianesi, il taglio verso il 33 granata è stato un gioiello, ma il tiro conclusivo a porta aperta si è stampato sul palo alla destra di Martelli. In mezzo, con Menichini al 26’ che si era giocato la prima card per un mani in area di Elia non rilevato però al video-review, era stato il Forlì a impensierire Biagini, reattivo al 19’ sul destro di Macrì e al 39’ su testa di Farinelli, oltre al legno "sbucciato" dal rasoterra di Manetti dopo soli 7’. Nella ripresa l’atteggiamento è stato più spigliato. Scaccabarozzi e compagni sono riusciti ad alzare il baricentro, il Forlì è calato nel ritmo e così Vona lo ha punito mettendo dentro l’angolo di Ladinetti. Miramari sulla panchina ospite ha provato a rimontare, ha dato spazio ai cambi, anche di modulo, ma è stato il Pontedera a trovare la via del raddoppio al 25’ con una strepitosa girata di Scaccabarozzi. Peccato però che il giocatore granata fosse in fuorigioco, come l’arbitro ha dovuto confermare. Fine delle sofferenze? Macché: l’anticipo di testa di Franzolini a 3’ dal novantesimo sembrava una mazzata. Ma qui i granata hanno dimostrato maturità. Sono rimasti in piedi, hanno ripreso ad attaccare e al 50’ (9 i minuti concessi) su una palla recuperata, Ladinetti ha servito Vitali il cui sinistro imparabile ha fatto esplodere di gioia il Mannucci.

Stefano Lemmi