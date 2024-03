A Termoli la prima di Alessandrini . Samb, non si può più sbagliare

Dimostrare che non tutto è perduto, che il primo posto è ancora un obiettivo raggiungibile nonostante i 4 punti di ritardo sul Campobasso. Con questo obiettivo, la Samb, scenderà in campo, oggi a Termoli. Nove gare ancora tutte da giocare da qui alla fine, compresa quella odierna, 27 i punti ancora in palio. Certo, non è un’impresa di poco conto, ma non impossibile. E’ per questo che la società domenica sera ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Maurizio Lauro dopo il ko interno con il Real Monterotondo. A Marco Alessandrini il compito di portare a casa la complicata impresa. Oggi il debutto in rossoblù per l’allenatore di Cuneo, ma trapiantato a Senigallia, che si rimette in gioco, a distanza di quasi 22 mesi dall’ultima volta (dal playout di Serie C perso sul campo dell’Imolese, il 15 maggio 2022). Ieri, al termine della rifinitura (a porte chiuse) e prima della partenza per il Molise non ha rilasciato dichiarazioni sulla gara di oggi. Aveva già parlato al suo arrivo martedì. "Ci sono tutti i presupposti per poter lottare – aveva detto -. Da parte mia c’è lo spirito giusto, ci credo, altrimenti non sarei qui". Dunque, parola al campo. E non sarà uno dei più facili da affrontare. Non inganni la posizione di classifica occupata dal Termoli in piena zona playout. Il Termoli degli ex Esposito e Thiaw, è stato capace di mettere insieme 14 punti nelle ultime 8. I giallorossi sono la quarta squadra più in forma del girone di ritorno, dietro a L’Aquila (15), Samb (18) e Campobasso (19). Tra l’altro, al Gino Cannarsa, i molisani vincono da tre giornate consecutive, senza prendere gol.

La Samb, invece, deve rialzare la testa dopo il ko interno con il Real Monterotondo, e dovrà farlo senza Arrigoni squalificato e Battista infortunato (un mese di stop). Tra i 21 convocati da mister Alessandrini Senigagliesi c’è ma non è al meglio, difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto. Alessandrini dovrebbe optare per un modulo a lui caro: il 4-3-1-2. L’undici è tutta una incognita. Il mister ha mischiato le carte per tutta la settimana e ha evitato di scoprirle ieri chiudendo le porte del Samba Village. Stando alle indicazioni dei giorni precedenti la sorpresa in porta dovrebbe essere il debutto di Ascioti (2004) al posto di Coco. Confermata la difesa con Zoboletti, Pezzola, Sirri e Pagliari. A centrocampo Bontà al posto dello squalificato Arrigoni, con lui Paolini e Scimia, Cardoni agirà dietro le due punti Tomassini e Martiniello (o Fabbrini). Saranno 215 i tifosi a seguito della Samb, tanti quanti i biglietti messi a disposizione per loro, gli ultimi 100 soltanto ieri pomeriggio. Sempre pochi per un pubblico come quello sambenedettese tanto è che ieri, tramite una nota stampa, il presidente Vittorio Massi ha invitato quanti sprovvisti di biglietto a non partire per Termoli, per evitare eventuali sanzioni sia per la società che per i tifosi stessi. Sarà garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook Termoli, al prezzo di 8 euro.

s. v.