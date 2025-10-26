A TESTA ALTA. Un Corridonia mai domo battuto dall’Azzurra

AZZURRA COLLI

2

CORRIDONIA

0

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli, Filipponi (11’st Natalini), Angelini (14’st Salvucci), D’Amicis, Esposito (30’st Liberati), Valentini (39’st Neri), Pampano (45’st Spadoni). All. Alfonsi.

CORRIDONIA: Pettinari, Bordi (37’st Bedetta F.), Salvatelli, Marengo, Ciccale, Del Moro, Monachesi, Bedetta (37’st Cartechini), Merzough, Pucci (19’st D’Angelo), Atzori (19’st Oguevba). All. Vagni.

Arbitro: Giustozzi di Macerata.

Reti: 38’ rig. Pampano, 48’st Liberati.

L’Azzurra Colli batte il Corridonia e aggancia la zona play off. Avvio sprint dei rossazzurri: con gli ospiti pericolosi al 30 con Bordi. L’Azzurra Colli al 37’ si porta in vantaggio su rigore con Pampano. Il Corridonia non molla e a ridosso dell’intervallo costringe Filiaci al grande intervento sul destro di Merzough. Nella ripresa la gara è combattuta con il Corridonia che prova a pareggiare con Salvucci e Ogievba, ma nel recupero il diagonale di Liberati finisce in rete e chiude la partita.