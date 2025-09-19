A2 volley. Una buona Macerata nel test disputato a Fano

A Fano si è vista una Banca Macerata Fisiomed che ha lasciato una buona impressione in un test finito 2-2 (16-25, 25-21, 17-25, 25-21) tra formazioni che si ritroveranno nel campionato di A2 di volley maschile. "Le sensazioni – osserva Italo Vullo, dg della formazione maceratese – sono positive, c’è ancora tanto da lavorare ma la strada imboccata è quella giusta". L’allenatore Giannini non ha potuto contare sull’opposto Novello per una leggera indisposizione e sul nazionale bulgaro Zhelev impegnato ai Mondiali, mentre dall’altra parte non c’era il palleggiatore Coscione. "Noi – aggiunge Vullo – abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, a servizio siamo andati bene e non abbiamo sofferto in ricezione nonostante l’assenza di Zhelev. Adesso c’è da continuare a lavorare in palestra per farci trovare pronti tra un mese quando inizierà il campionato". Nel fine settimana Banca Macerata Fisiomed sarà a Isernia per il triangolare con Campobasso e Aversa.

: Fabi 2, Pedron, Garello 11, Fall 9, Diaferia 18, Ambrose 7, Gabbanelli (L), Karyagin 14, Dolcini, Talevi 2, Becchio 2. All. Giannini-Leoni.

FANO: Bisotto, Tonkonoh 17, Ricci 2, Mengozzi 7, Roberti 8, Merlo 10, Fornal 3, Iannelli (L), Sorcinelli, Arguelles Sanchez 4, Rizzi, Galdenzi 1. All. Mastrangelo.