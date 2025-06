AC Lissone: Arriva Matteo Gabellini per Sostituire Salvatore Catta

Dopo l’addio di Salvatore Catta approdato all’Olginatese, la domanda era una sola: come farà l’AC Lissone a sostituire un attaccante da 25 gol stagionali? Confermando Michele Cesana e mettendo al suo fianco un elemento di categoria superiore come Matteo Gabellini. Intanto il presidente Giacomo Lorusso ha superato la concorrenza di altre squadre e ha piazzato il suo secondo colpaccio di mercato dopo quello di Filomeno pescato dall’Eccellenza. Gabellini quest’anno era alla Casati Arcore ma agli inizi della sua carriera (è nato nel 1995) ha calcato i campi anche della Serie D con Tritium, Caravaggio e Mapello. Detto della conferma di ieri di Michele Cesana (8 reti), c’è da registrare anche quella di Daniele Prato, uno dei pilastri del centrocampo azzurro. Trentaquattro anni, fu uno dei primi colpi nel 2024 della gestione Lorusso dalla Concorezzese. Tutto questo al netto dell’attesa per il nome dell’allenatore il cui annuncio dovrebbe arrivare ad ore. Radiomercato spinge per il romano Simone Santoni, ex Pro Sesto Femminile.

Ro.San.