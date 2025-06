Ac Lissone: Francesco Filomeno nuovo acquisto, Salvatore Catta saluta

L’allenatore ancora non c’è, almeno in via ufficiale (anche se tutte le strade porterebbero al romano Simone Santoni, ex Pro Sesto femminile), ma a Lissone arrivano già le prime conferme e soprattutto i primi innesti. Il nome nuovo dell’Ac Lissone 2025/26 è quello dell’esperto (classe 1996) tre-quartista Francesco Filomeno reduce da una stagione alla Lentatese in Eccellenza. Prima era stato due campionati e mezzo a Meda, proveniente dalla Trevigliese. La sua migliore stagione la disputa con la maglia della Base quando nel campionato di Promozione 2019/20 – quello interrotto dal Covid – si ferma a quota 12. Esce dal settore giovanile della Pro Patria, gioca anche in C e D a Melfi e Varese. Conferme di spicco per il difensore Carmelo Urso e soprattutto per il centrocampista Maicol Cavalcante, a segno 5 volte con la maglia azzurra. C’è però da registrare un addio importante: saluta infatti Salvatore Catta. Dopo due stagioni da 55 gol in Promozione tra Manara e Lissone (23), Catta sarà il nuovo attaccante dell’Olginatese, candidata ad una pronta risalita in Eccellenza. Vedremo chi sarà il suo sostituto…

Ro.San.