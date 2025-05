Ac Medolla Us San Felice Fc: fusione calcistica ufficiale in Promozione

L’attesa fumata bianca è arrivata ieri sera, Medolla e San Felice diventano un’entità calcistica unica, come già anticipato qui dal presidente Giovanni Levati. La società si chiamerà ’Ac Medolla Us San Felice Fc’ e farà la Promozione con la matricola del Medolla. Al fianco del presidente Levati, restano dal Medolla il vice presidente Matteo Ruffoni, il dg Lorenzo Bordini e il ds Alberto Borra, da San Felice invece Dario Tassi sarà il presidente onorario (come consiglieri restano i dirigenti giallorossi attuali), con Agostino Reggiani che sarà il top manager, mentre la novità, come anticipato, sarà l’ingresso di Simone Lodi come direttore tecnico. Sulle maglie almeno per il primo anno resteranno i loghi di entrambe le società e la prima squadra giocherà metà gare casalinghe a Medolla e metà a San Felice. "Obiettivi Juniores ai regionali – spiega Levati – e la zona playoff in Promozione. In panchina al 99% Semeraro, dal San Felice resteranno 2 o 3 giocatori".

Altre. In Serie D ridotta da -15 a -12 la penalizzazione dello Zenith Prato. In Promozione a Camposanto confermato mister Gianluca Luppi, dopo l’ottima stagione da matricola a Casalgrande saluta invece Roberto Cantaroni.

d.s.