Academy, brusca frenata. Il Genoa si prende tutto

La San Marino Academy frena sul campo del Genoa. Dopo tre domeniche sempre a punti, per le biancazzurre arriva un 3-0 maturato interamente nel primo tempo. In panchina, per l’Academy, c’è Gianni Marzocchi, dopo il divorzio con mister Ricci, che deve ovviare all’assenza di Brambilla. Si resta con il 4-5-1: Buonamassa viene spostata in posizione di play, mentre Bertolotti torna al centro del campo. In fascia, a sinistra, gioca Prinzivalli; dalla parte opposta, Menin. Il Genoa, reduce da quattro

vittorie filate, prende subito in mano le redini dell’incontro e in 41 minuti archivia la pratica costringendo a bocca asciutta le biancazzurre.

San Marino Academy: Siejka; Montalti, Gardel, Carlini, Ladu (80’ Sardo); Menin, Giuliani, Buonamassa (72’ Puglisi), Bertolotti, Prinzivalli (59’ Manzetti); Barbieri. A disp.: Limardi, Modesti, Bonnín, Mariotti, Tamburini, Pirini. All.: Marzocchi.

Serie B (8ª giornata): Chievo-Tavagnacco 1-1, Arezzo-Parma 0-1, Bologna-Pavia 2-0, Brescia-Freedom 4-1,Genoa-San Marino Academy 3-0, Lazio-Cesena 0-2, Ravenna-Res Roma 0-2, Ternana-Hellas Verona 2-0.

Classifica: Ternana, Lazio, Cesena 21; Parma 19; Genoa 18; Hellas Verona 15; Brescia 13; Chievo 12; Pavia 9; Bologna 8; Res Roma 7; San Marino Academy, Freedom 6; Arezzo, Tavagnacco 4; Ravenna 1.