Academy, che beffa. Rimonta soltanto sfiorata

È piena di amarezza l’ultima partita prima della sosta. La San Marino Academy cercava conferme e progressi dopo lo 0-0 di Roma. Ne esce invece una sconfitta dallo scontro diretto con il Vicenza (3-2), pur andando vicino ad una clamorosa rimonta. Gli infortuni non aiutano i propositi delle biancoazzurre. Rientrano Tamborini e Magni, ma escono dai radar Bertolotti e Fracas, quest’ultima neppure convocata. Il modulo è sempre il 3-5-2, con Tudisco e Gattuso a centrocampo (per Bertolotti e Miotto), Magni in difesa (per Manzetti) e Tamborini nel tandem d’attacco con Sechi. Di Miotto e Sechi i gol biancazzurri, ma non bastano. San Marino Academy: Limardi; Daple (46’ Miotto), Magni (73’ Manzetti), Congia; Cuciniello, Giuliani (85’ Terenzi), Tudisco, Gattuso (46’ Iardino), Casadei; Tamborini, Sechi. A disposizione: Montanari, Giannotti, Lombardi, Bertolotti, Zilli. Allenatore: Piva.

Serie B (6ª giornata): Venezia-Cesena 0-8, Bologna-Res Roma 2-2, Brescia-Como 0-1, Frosinone-Trastevere 1-0, Hellas Verona-Arezzo 3-0, Lumezzane-Freedom Cuneo 5-3, San Marino Academy-Vicenza 2-3.

Classifica: Como 16; Cesena 15; Brescia 13; Lumezzane, Bologna, Res Roma 11; Hellas Verona 10; Freedom Cuneo 9; Frosinone 7; Vicenza, Arezzo 6; Venezia 4; San Marino Academy 1; Trastevere 0.