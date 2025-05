Academy Moretti trionfa al Memorial Daniele Sansone organizzato dalla Virtus Mandrio

La quarta edizione del "Memorial Daniele Sansone" riempie la bacheca dell’Academy Moretti, formazione piacentina che ha trionfato nella kermesse organizzata domenica scorsa dalla Virtus Mandrio. Il torneo di calcio giovanile (riservato alle categorie 2013 per i dilettanti e 2014 per i professionisti) è stato una festa di calcio e buona tavola, organizzato per ricordare la scomparsa, avvenuta a novembre del 2021 ad appena 35 anni, del giovane allenatore e "colonna" del settore giovanile della società gialloverde. La giornata era cominciata con i gironi eliminatori del mattino che avevano portato a definire i due raggruppamenti "gold" e "silver" del pomeriggio con cui è stata definita la classifica. In quello "silver" (con le squadre classificate dal 5° all’8° posto finale) si è imposta a punteggio pieno la Reggio Calcio, precedendo Modena, Imolese e Forlì. Molto combattuto il tabellone "gold" che assegnava le prime quattro piazze, dove a prevalere è stata l’Academy Moretti, società ultima chiamata in ordine di tempo fra le 8 al via, arrivata al posto della Cremonese che per un problema interno non ha potuto partecipare. Decisiva è stata l’ultima gara con la Virtus Mandrio, arrivata terza, che ha dato il la al successo dei piacentini, precedendo anche la Reggiana seconda, mentre al quarto posto si è piazzato il Fiorenzuola. Il momento più toccante è stato quello delle premiazioni guidate dal presidente virtussino Stefano Ferrari, a cui era presente la famiglia Sansone, arrivata appositamente da Napoli, con papà, mamma e sorella col piccolo Daniele junior.

Sono stati anche assegnati i due premi speciali: il premio "Ariello Alberelli" (consegnato dal figlio Daniele) per il capocannoniere è stato dato ex aequo fra Luis Soldani (Academy Moretti) e Gioele Luisi (Imolese), mentre quello intitolato a "Natalino Rossi" (consegnato dal figlio Marco) per il miglior portiere è andato a Matteo Capra della Virtus Mandrio.

d.s.