Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Academy, primo passo. Pari senza gol con la Res

Academy, primo passo. Pari senza gol con la Res

Serie B, a Roma le biancazzurre muovono la classifica rompendo il digiuno

di DONATELLA FILIPPI
16 ottobre 2025
Gara di concentrazione per San Marino sul campo della Res Roma (. foto Ponso

Gara di concentrazione per San Marino sul campo della Res Roma (. foto Ponso

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Primo punto della stagione per la San Marino Academy. È quello che le biancazzurre hanno conquistato in casa della Res Roma (0-0). Una gara senza gol ma che arriva al termine di una prestazione solida e di grande concentrazione sul campo della Res Roma, notoriamente ostico. Ne derivano un pareggio di spessore e il primo clean sheet stagionale. Giacomo Piva si affida ancora alla difesa a tre che, orfana di Magni, prevede Manzetti al centro e Daple e Congia in posizione di braccetti. Le redini dell’attacco sono sempre affidate alla coppia Sechi-Fracas. San Marino Academy: Limardi; Daple, Manzetti (73’ Tudisco), Congia; Cuciniello, Giuliani, Bertolotti, Miotto (67’ Gattuso), Casadei; Sechi (73’ Iardino), Fracas. A disposizione: Forcellini, Lombardi, Tamborini, Primavera, Terenzi, Zilli. Allenatore: Giacomo Piva.

Serie B (5ª giornata): Bologna-Lumezzane 1-3, Arezzo-Frosinone 2-1, Cesena-Hellas Verona 2-1, Como-Freedom Cuneo 2-0, Res Roma-San Marino Academy 0-0, Venezia-Brescia 1-2, Vicenza-Trastevere 3-0.

Classifica: Brescia, Como 13; Cesena 12; Bologna, Res Roma 10; Freedom Cuneo 9; Lumezzane 8; Hellas Verona 7; Arezzo 6; Frosinone, Venezia 4; Vicenza 3; San Marino Academy 1; Trastevere 0.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

San Marino Song Contest

Continua a leggere tutte le notizie di sport su