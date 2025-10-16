Academy, primo passo. Pari senza gol con la Res

Primo punto della stagione per la San Marino Academy. È quello che le biancazzurre hanno conquistato in casa della Res Roma (0-0). Una gara senza gol ma che arriva al termine di una prestazione solida e di grande concentrazione sul campo della Res Roma, notoriamente ostico. Ne derivano un pareggio di spessore e il primo clean sheet stagionale. Giacomo Piva si affida ancora alla difesa a tre che, orfana di Magni, prevede Manzetti al centro e Daple e Congia in posizione di braccetti. Le redini dell’attacco sono sempre affidate alla coppia Sechi-Fracas. San Marino Academy: Limardi; Daple, Manzetti (73’ Tudisco), Congia; Cuciniello, Giuliani, Bertolotti, Miotto (67’ Gattuso), Casadei; Sechi (73’ Iardino), Fracas. A disposizione: Forcellini, Lombardi, Tamborini, Primavera, Terenzi, Zilli. Allenatore: Giacomo Piva.

Serie B (5ª giornata): Bologna-Lumezzane 1-3, Arezzo-Frosinone 2-1, Cesena-Hellas Verona 2-1, Como-Freedom Cuneo 2-0, Res Roma-San Marino Academy 0-0, Venezia-Brescia 1-2, Vicenza-Trastevere 3-0.

Classifica: Brescia, Como 13; Cesena 12; Bologna, Res Roma 10; Freedom Cuneo 9; Lumezzane 8; Hellas Verona 7; Arezzo 6; Frosinone, Venezia 4; Vicenza 3; San Marino Academy 1; Trastevere 0.