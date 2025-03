Academy, tris che vale oro. Il Pavia va al tappeto

La San Marino Academy supera a pieni voti l’esame Pavia, ritrovando un successo che mancava da tre gare e aumentando il divario rispetto alle ultime due posizioni (3-0). Le distanze da quelle precedenti restano invece invariate, stanti il successo abbastanza preventivabile dell’Hellas con la Vis Mediterranea e quello, decisamente più contro-pronostico, dell’Orobica contro l’Arezzo.

In ogni caso, considerazioni esterne a parte, la partita del ‘Fortunati’ è foriera di note liete per mister Bragantini, che ottiene non solo tre punti di peso ma anche una prova solida, proficuo mix di cattiveria agonistica, gestione dei momenti, efficacia offensiva e solidità difensiva. Al punto che, nei 90’ più recupero, non si registrano parate di Montanari degne di questo nome. A fare la differenza poi ci hanno pensato le reti realizzate da Marchetti (doppietta per lei con un gol realizzato su rigore) e Tamburini. Ora le biancazzurre possono permettersi di guardare, e puntare, avanti.

San Marino Academy: Montanari; Ventura (87’ Miotto), Weithofer, Magni, Peare; Marchetti; Poli, Bertolotti (67’ Pirini), Giuliani, Battaglioli; Tamburini (73’ Galli) A disp.: Limardi, Gardel, Crocioni, Fancellu, Gallina, Larocca. All.: Bragantini.

Serie B (20ª giornata): Bologna-Genoa 0-0, Brescia-Freedom 1-1, Lumezzane-Chievo 2-1, Orobica Bergamo-Arezzo 2-1, Pavia-San Marino Academy 0-3, Res Roma-Ternana 1-2, Cesena-Parma 1-1, Hellas Verona-Vis Mediterranea 4-0.

Classifica: Ternana 53; Parma 51; Genoa 44; Bologna 41; Lumezzane 37; Chievo 31; Cesena, Brescia 29; Freedom 28; Arezzo 25; Res Roma 22; Orobica Bergamo 20; Hellas Verona 19; San Marino Academy 17; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.