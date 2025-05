ACF Arezzo e San Marino Academy pareggiano 1-1 nell'ultima partita casalinga

ACF AREZZO1SAN MARINO ACADEMY1

ACF Arezzo: Bartalini, Licco, Carcassi (64’ Taddei), Corazzi, Zito, Santini (46’ Fortunati), Prinzivalli, Lorieri (75’ Balducci), Toomey, Martino (56’ Barsali), Razzolini (56’ Fracas). All. Ilaria LeoniSan Marino Academy: Limardi, Peare (84’ Gardel), Ventura (68’ Bertolotti), Marchetti, Tamburini, Battaglioli, Weithofer, Magni, Giuliani (84’ Fancellu), Larocca (68’ Congia), Miotto. All. Simone Bragantini

Reti: 32’ Lorieri, 46’ Miotto

AREZZO - Termina in parità l’ultima giornata casalinga tra le amaranto dell’Arezzo calcio femminile e la rivali del San Marino Academy. Le padrone di casa partono con il piede giusto ma solo dopo la mezz’ora di gioco riescono a sbloccare l’incontro: Corazzi dalla distanza vede e serve Razzolini che allunga a sua volta per Lorieri la quale non ha difficoltà nel superare Limardi per il meritato vantaggio. Le ospiti però trovano subito la forza di reagire e già al 37’ sfiorano la rete con Miotto ma Bartalini si fa trovare pronta. Prima dell’intervallo però ecco l’episodio chiave: Miotto, ex amaranto, dalla bandierina calcia diretto in porta sul primo palo, Bartalini tenta di bloccarla ma la palla rimbalza sui guantoni e finisce in porta. Nonostante i tentativi da una parte dell’altra l’incontro anche nella ripresa resta sul punteggio di uno a uno anche se sia l’Arezzo che il San Marino potrebbero raddoppiare. Le amaranto chiudono così davanti al proprio pubblico con un pareggio che vale quota 39 punti in classifica, ben lontano dalla zona calda. Domenica prossimatrasferta contro il Genoa terzo della classe.

M.M.