ACF Arezzo sconfitto dal Parma Women ma festeggia la salvezza in Serie B

ACF AREZZO 0 PARMA WOMEN 2

ACF Arezzo: Bartalini, Licco (Barsali 56’), Carcassi, Corazzi, Bruni, Prinzivalli (Nasoni 88’), Toomey, Facas (Lorieri 56’), Martino (Lunghi 56’), Fotunati (Taddei 75’), Razzolini; Allenatore Leoni

PARMA WOMEN: Copetti, Masu, Rabot, Pondini (Mounecif 88’), Lonati (Peruzzo 73’), Rizza, Distefano (Rognoni 64’), Kajzba (Ferin 64’), Ambrosi, Ferrario (Catelli 73’), Benedetti; Allenatore: Colantuono

Reti: Lonati 16’, Ferrario 51’

Note: Angoli: 1 - 4; recupero tempi: 0’ - 4’

AREZZO - E’ una sconfitta che non fa male quella rimediata dall’Arezzo femminile in casa contro il Parma. Le amaranto, nonostante il ko interno, possono festeggiare la matematica salvezza nel campionato di serie B femminile grazie al contemporaneo stop del San Marino Academy. Un risultato raggiunto con ben tre giornate di anticipo, ma che era già stato messo in cassaforte da tempo dparte delle ragazze amaranto. Contro un Parma, ancora in corsa per la vittoria del campionato e la promozione nella massima serie. Con questa vittoria le emiliane restano in scia alla capolista Ternana. Venendo alla cronaca della partita, le ospiti sbloccano il risultato al 16’: Benedetti affonda a sinistra ed offre un assist in area a Lonati che calcia segnando il goal dell’1-0. La gara è aperta e combattuta con occasione su entrambi i fronti. Il Parma raddoppia in avvio di ripresa. Al 51’ Pondini dalla destra calcia forte sul secondo palo, Bartalini la respinge in tuffo. Ferrario approfitta dell’occasione calciando di prima e segnando il raddoppio. Al 68’ le amaranto potrebbe riaprire la sfida quando l’arbitro assegna un rigore per fallo su Carcassi. Dal dischetto, però, capitan Razzolini si fa parare il tiro da Copetti. Nel finale il risultato non cambia e così, al triplice fischio, finisce 2-0 per il Parma, ma l’Arezzo può festeggiare la salvezza.

Andrea Lorentini