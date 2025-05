Acf Foligno blinda i play-off, Baiano accetta il passo falso del Poggibonsi

Nel dopo partita Francesco Baiano accetta il passo falso arrivato dal confronto con l’Acf Foligno che, invece, con quest’ultimo successo blinda la seconda posizione in classifica e approda, con merito ai play off.

"Dispiace uscire a mani vuote da questo confronto – ha commentato Baiano – ma niente da dire in merito alla prestazione del collettivo, bravo in più di una circostanza a negare il vantaggio ai padroni di casa. Forse per come si era incanalata la partita nei primi 20- 30 minuti, il Poggibonsi avrebbe meritato qualcosina in più. Non ci siamo riusciti – ha aggiunto Baiano – perche a parziale giustificazione, causa l’uscita di scena di Borri, mi ha costretto a cambiare il modulo di gioco che in parte ha scombussolato l’atteggiamento preparato durante la settimana. Tutto questo, senza niente da togliere all’Acf Foligno, un collettivo di grosso livello che quando spinge sull’acceleratore è un organico capace di creare difficoltà a qualsiasi avversario. Potenzialità confortate dalla posizione in classifica dell’Acf Foligno, squadra lo ripeto di spessore che il Poggibonsi in alcune circostanze è stato capace di metterla in difficoltà. Non siamo riusciti a fargli male, forse in considerazione del fatto che il Poggibonsi arrivato qui a Foligno con la garanzia della salvezza in tasca non è riuscito con quel pizzico di cattiveria in più per far male agli avversari".

"Un epilogo che segna la storia della giovane società folignate perché siamo partiti – dice invece mister Manni – con l’obiettivo salvezza, conquistata con largo anticipo al giro di boa e adesso addirittura stiamo qui a giocarci i play-off. Un traguardo impensabile, merito dell’intero collettivo che ho l’obbligo di ringraziare. Adesso ci aspetta questo epilogo della stagione che vogliamo ad onorare fino a quando saremo in gioco"

C.Lu.