Acf Foligno sfida Poggibonsi per il secondo posto e celebra Elio Calderini

FOLIGNO – Vincere con il Poggibonsi per blindare il secondo posto della classifica, posizione che consentirebbe all’Acf Foligno di disputare al Blasone il primo appuntamento play off. "Provare a vincere è lo stesso obiettivo che ha caratterizzato il percorso dell’Acf per l’intero campionato. Non sarà facile – spiega Alessandro Manni – ma ci proveremo nel tentativo di congedarci dal nostro pubblico nel migliore dei modi, prima di iniziare l’avventura play off. Tutto questo evitando di andare allo sbaraglio per ottenere tutto e subito consapevoli che il Poggibonsi, anche se già salvo, proverà a crearci difficoltà per provare a raccogliere un risultato positivo". Acf che oggi dovrà fare i conti con due importanti defezioni: Simone Tomassini e Pupo Posada. "In realtà – aggiunge Manni – sono due assenze importanti. Tomassini e Posada, entrambi infortunati che proveremo a recuperare per domenica prossima, primo turno play off. Ripeto – conclude Manni – sono due defezioni di spessore ma, sono convinto che coloro che chiamerò per andare in campo daranno il loro meglio" . Manni non lo ha detto ma è facile immaginare che al posto dei due assenti, in preallarme oltre a Di Cato che vanta già molte presenze, potrebbe essere Nuti in campo fin dal fischio di inizio. In occasione dell’appuntamento odierno, l’Acf Foligno ha programmato due iniziative. Una all’insegna della solidarietà, in considerazione del fatto che l’intero incasso sarà devoluto alla Satb2 Italia che si occupa del sostegno alle famiglie dei ragazzi affetti da sindrome associata al gene Satb2. Sempre prima del fischio di inizio l’Acf Foligno premierà Elio Calderini che ha raggiunto il traguardo storico delle 500 partite in carriera.