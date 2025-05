ACF Foligno vince 1-0 contro Poggibonsi grazie a Khribech e blinda i play off

ACF FOLIGNO 1POGGIBONSI 0

ACF FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Grassi (12’ st Mancini); Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (39’ st Mattia); Khribech, Di Cato (42’ st Maselli), Calderini (32’ st Ferrara).Panchina: Petrini, M. Cesaretti, G. Nuti, Casali, Zichella. Allenatore Manni.

POGGIBONSI (4-4-2): Baracco; Cecconi, Martucci, Borri (5’ pt Poggesi), D’Amato (24’ st Pisco); Valori, Marcucci (39’ st Boganini), Mazzolli, Bellini; Bigica (24’ st Massai), Salvadori (19’ st Vitiello).Panchina: Pacini, Belli, El Dib, Mignani. Allenatore Baiano.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.Rete: 30’ st. Khribech.Note: Spettatori 200 circa, Angoli: 11-3.

FOLIGNO – Il Poggibonsi in avvio parte forte per circa una ventina di minuti, prova, senza esito a creare difficoltà all’Acf Foligno che scampato il pericolo comincia a macinare gioco e avvinarsi sempre più spesso nei pressi dell’area dei giallorossi. Muro difensivo del Poggibonsi che riesce a resistere per oltre 70 minuti poi Khribech con una azione personale entra in area e complice una leggera deviazione di un difensore sigla il vantaggio per l’undici folignate. Gol che, alla fine sarà quello che regala il successo all’Acf Foligno, tre punti che consentono agli uomini di Alessandro Manni di blindare la seconda posizione in classifica e disputare la coda della stagione con i play off che domenica 11 maggio prenderanno il via quando al ‘Blasone’ sarà in calendario il derby con l’Orvietana.

Per tornare al confronto di ieri, come detto, in avvio a turno con Salvadori, Bigica e Bellini creano affanno nelle retrovie dell’Acf Foligno, reparto che riesce con tempestività a frenare gli avanti degli uomini di ‘Ciccio’ Baiano.

Con il trascorrere dei minuti l’undici di casa comincia ad avvicinarsi nei pressi dell’are dei toscani senza esito, grazie in alcune circostanze della bravura di Baracco e ad alcune conclusioni neutralizzate dai difensori giallorossi. Acf Foligno che in avvio aumenta il ritmo, costringe i Poggibonsi a giocare al limite della propria area, neutralizza un paio di conclusioni di Calderini, Settimi e Santarelli. Nulla può, invece, Baracco quando Khribech si inventa un’azione personale penetra in area conclude con la sfera che si infila alle spalle del portiere toscano.

Il Poggibonsi prova a reagire ma il risultato non cambia. Arriva una sconfitta che non fa piacere ma nemmeno danni alla causa giallorossa con la salvezza in cassaforte ormai da oltre una settimana.

Carlo Luccioni