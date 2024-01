"Acquaviva Corsara a Spoiano: Brillante Classifica dei Biancoazzurri"

Spoiano

0

Acquaviva

1

SPOIANO – Acquaviva corsara a Spoiano e classifica dei biancoazzurri più che brillante. Gara equilibrata. Al 26’ diagonale di Arapi e Minocci blocca a terra. Al 29’ pronta risposta azzurra: tocco di Bellavia che chiama Bernardini alla parata. Al 39’ segna l’Acquaviva: lungo lancio di Muccifori per la corsa di Fiorilli che scatta sul filo del fuorigioco e batte Bernardini in uscita. Nella ripresa al 50’ un destro al volo di Fiorilli finisce alto. Al 75’ ci prova Russo di testa, palla sopra la traversa. Nel finale l’Acquaviva va vicina al raddoppio con Fiorilli e Lombardi legittimando in pieno la conquista dei tre punti.