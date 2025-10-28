Addio a Carlo Caroni, allenatore gentiluomo

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Ogni volta che gli venivano ricordati i suoi trascorsi a Montevarchi, rispondeva con un misto di nostalgia ed emozione. "In rossoblù ho vissuto anni meravigliosi con una piazza straordinaria ed un gruppo di giocatori eccezionali". Carlo Caroni, una vita in panchina nel segno della passione e della sportività, è morto ieri all'età di 81 anni (la foto in alto è tratta dal suo profilo Facebook). Da un po' di tempo le sue condizioni di salute non erano ottimali. La sua carriera da allenatore parla da sola. Oltre mezzo secolo di calcio, otto promozioni conquistate e una carriera costellata di successi e riconoscimenti: il nome di Carlo Caroni rimarrà inciso nella storia del calcio toscano. Nato il 6 gennaio 1944, Carletto, come lo chiamavano gli amici, è stato uno di quegli allenatori che hanno fatto del pallone non solo un mestiere, ma un’autentica scuola di vita.

Nel corso di oltre trentacinque anni di attività, il tecnico ha guidato numerose formazioni tra Valdarno e Valdichiana, lasciando un segno profondo in ogni piazza in cui ha lavorato. Dalla Sangiovannese al Montevarchi, con cui vinse il Campionato Interregionale e la Coppa Italia di Serie D nella stagione 1983-84, fino a Foiano, Sansovino, Cortona Camucia, Cavriglia e Sinalunghese, Caroni ha sempre portato con sé uno stile inconfondibile. Figura rispettata dentro e fuori dal campo, è stato insignito di una targa alla carriera dal Comune di Sinalunga, come riconoscimento al suo impegno nel calcio dilettantistico e alla sua capacità di trasmettere ai giovani valori di lealtà, rispetto e passione sportiva.

Memorabile la sua stagione con il Montevarchi nel lontano 1983-84. L'Aquila disputava il campionato di interregionale e quell'anno vinse il torneo, arrivando davanti al Poggibonsi di Uliano Vettori dopo un appassionante testa a testa e trionfò poi in Coppa Italia dilettanti nel memorabile spareggio di Chioggia contro il Suzzara, con 700 tifosi del Montevarchi al seguito. Un'annata rimasta nella storia dell'ultra centenario calcio montevarchino. I tifosi lo ricordano con grande nostalgia.