Addio a Enzo Ferrari, ex ala e allenatore del Cavallino

E’ morto Enzo Ferrari, ex ala offensiva e allenatore del Cavallino. Vestì la maglia amaranto per un triennio, dal 1964 al 1967, e fece parte della squadra che nel 1966 conquistò la prima, storica promozione in serie B. Suo uno dei due gol con cui l’Arezzo di Meucci vinse a Carpi il 15 maggio di quell’anno. In totale per lui 79 presenze e 18 gol, prima del passaggio al Genoa, Palermo, Monza, Livorno e Udinese. Ad Arezzo tornò da allenatore in C1 nella stagione 2001/02 che si concluse con la salvezza conquistata all’ultimo tuffo con la vittoria nei playout sotto la presidenza di Piero Mancini. Ma la sua esperienza in amaranto durò poco: al suo posto venne ingaggiato Colautti e quindi lo spogliatoio fu affidato a Pellicanò, che centrò la permanenza in categoria. Per Ferrari quella di Arezzo fu l’ultima esperienza da tecnico: in precedenza, tra le altre, aveva guidato Udinese (con Zico in rosa), Triestina, Avellino, Padova, Palermo, Reggina, Reggiana e Ascoli. Nel 1984 fu il primo italiano a lavorare all’estero, chiamato alla guida del Real Saragozza in Spagna.