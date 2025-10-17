Addio a Massimo Quercioli, difensore amaranto della promozione

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Era nato a San Giustino Valdarno Massimo Quercioli, difensore amaranto dei tempi d’oro. Il destino non è stato benevolo con lui. E’ morto infatti a soli 67 anni. Ogni giorno, in pullman, raggiungeva Arezzo: prima la scuola, poi gli allenamenti. È lì che è cresciuto calcisticamente, nel vivaio amaranto, sotto la guida di due figure leggendarie come Ercole Talusi e Miro Scatizzi. Fece tutta la trafila, fino all’esordio in prima squadra nella stagione 1976-77 in Serie C, con Ballacci in panchina. La sua prima partita fu a Teramo, 0-0 il risultato, e quel giovane dai ricci scuri si mise subito in evidenza per la grinta e la capacità di marcare l’ala avversaria, come si usava allora.

Nella stagione successiva collezionò 15 presenze, che diventarono 24 nel 1978-79. Poi ancora 13 gettoni con Pierino Cucchi allenatore. Il suo ultimo campionato in amaranto fu quello della storica promozione in Serie C1 con Angelillo in panchina: 22 presenze e un contributo importante in una squadra che schierava campioni amati come Botteghi, Butti, Doveri, Gritti, Malisan, Mangoni, Zanin, Zandonà, Pellicano e, naturalmente, Menchino Neri. Dopo quella stagione, Massimo si trasferì in Lombardia per ragioni personali, ma non dimenticò mai le sue radici, il Valdarno e l’Arezzo. Manteneva vivo il legame con gli amici del Museo Amaranto e con i tanti tifosi che lo avevano visto crescere e affermarsi. Massimo Quercioli era nato il 27 giugno 1958. È scomparso dopo una lunga malattia. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo bello e forte, dentro e fuori dal campo. Un pezzo autentico della storia amaranto.