Addio al sant’angelo. Esonerato Palo. Panchina a Scarpa

SANT’ANGELO (Lodi)

Sconfitta fatale con il Lentigione per mister Antonio Palo. Infatti il sodalizio barasino con una nota sui canali ufficiali del club ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il trainer che a inizio stagione aveva preso il posto di Achille Mazzoleni esonerato lo scorso 4 ottobre dopo la sconfitta casalinga con il Victor San Marino. La dirigenza ha affidato la panchina a Vincenzo Scarpa già nello staff tecnico. Il neo allenatore avrà il compito di risollevare al più presto una squadra che dopo i proclami estivi in questa stagione sta deludendo. Il nuovo condottiero lodigiano ha diretto il primo allenamento ieri in vista della sfida casalinga di domenica al Chiesa contro la capolista Ravenna. Raffaele Sisti