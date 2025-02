"Adesso altre nove finali"

Tante vittorie (sei su sette gare) hanno caratterizzato la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Riguardo le provinciali la gara tra Urbino-Chiesanuova è stata sospesa per nebbia, l’Urbania ha invece riportato a casa dalla trasferta di Montegranaro un punto mentre la K Sport Montecchio Gallo ha collezionato la settima vittoria di fila e l’Alma Juventus la diciottesima sconfitta stagionale. Capolista del girone si è confermata la Maceratese vincente a Monte San Giusto, La differenza tra la Maceratese e la K Sport è dunque rimasta invariata (un punto di differenza). Settima vittoria consecutiva (foto il gol di Torelli) e senza subire reti è lo ‘score’ ultimo della K Sport. Questi i commenti dopo la vittoria di domenica a Fabriano. Il dg Matteo Mariani: "Non è stata una partita facile. Il nostro avversario si è mostrato arcigno e motivato come nella gara di andata. La partita è stata inizialmente approcciata meglio dal Fabriano che con Musso ci ha creato un paio di grattacapi nel primo quarto d’ora poi siamo riusciti a prendere le misure al nostro avversario non risultando però troppo pericolosi. Trovato il vantaggio con un colpo di testa di Torelli poi la gestione della gara è stata più agevole. Abbiamo rischiato anche il raddoppio". Il diesse Ettore Mariotti: "Vittoria importante, su di un campo difficile non solo per il terreno di gioco imperfetto, con un Fabriano che si giocava tanto. La nostra non è stata di certo la migliore delle prestazioni ma l’importante era cogliere i tre punti: per restare in scia alla capolista e tenere alto il morale. Da qui alla fine ci aspettiamo altre nove finali. Ci godiamo la vittoria di oggi a metà per il brutto infortunio a Marco Villanova, che lo costringerà a star fuori dai campi probabilmente per tanto tempo".

Il pari dell’Urbania a Montegranaro è commentato dal mister durantino Simone Lilli: "Abbiamo affrontato una squadra dal mio punto di vista, forte e temibile. È stata una partita equilibrata che ha vissuto diverse fasi nelle quali le due squadre potevano vincere. Siamo stati bravi, dopo aver preso il gol proprio all’inizio del secondo tempo, a non disunirci e continuare a giocare. Siamo riusciti a pareggiare ed abbiamo avuto anche le occasioni per andare in vantaggio. Però ad onore del vero il Montegranaro ha avuto due occasioni importanti per vincerla. Il risultato è giusto dopo una buona prestazione di squadra". Domani Coppa per l’Urbania. Per la gara d’andata degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia il team di mister Lilli giocherà in trasferta al ‘Buitoni’ di San Sepolcro (ore 15) contro il ViviAltotevere S.Sepolcro. La gara di ritorno si giocherà sette giorni dopo. "Dopo tanti anni l’Urbania torna a giocare una partita ufficiale fuori regione – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – affrontiamo con entusiasmo e determinazione questo percorso in Coppa Italia; i numeri del Sansepolcro nel suo campionato sono significativi, 42 punti, solo 3 sconfitte stagionali ed un ruolino casalingo importante. In questa gara di andata avremo 3 squalificati, oltre a qualche acciacco post gara di Montegranaro che valuteremo in queste ore. Si giocherà sui 180’, per cui serviranno equilibrio e grande forza mentale". Sospesa per nebbia la gara tra Urbino-Chiesanuova. Si riprenderà (molto probabilmente mercoledì 19 febbraio) dal 34’ del primo tempo con il risultato di 1 a 0 per gli ospiti maturato grazie ad un calcio di rigore trasformato in rete da Mongiello.

am.pi.