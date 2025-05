Affida mostra interesse per l'acquisto della Lucchese: decisiva la gara di ritorno

La notizia della manifestazione di interesse da parte di "Affida", il cui logo figura nelle maglie rossonere, per l’acquisto della Lucchese, è arrivata anche allo stadio, dove si sta allenando la squadra in vista della gara di ritorno di sabato sera contro i "corsari" liguri, gara assolutamente da vincere per rimanere in serie "C". Il discorso è semplice: la squadra di Gorgone è sicuramente più forte di quella di Ruvo, ma non è mai facile giocare sapendo di avere un solo risultato a disposizione, in questo caso la vittoria. Eppure la Lucchese dovrà provarci con forza, ma, soprattutto, mettendo in campo corsa, aggressività ed una maggiore attenzione sulle palle da fermo. Alla luce dell’ultima prestazione di Sestri, è scontato qualche cambiamento, soprattutto in mezzo al campo, dal momento che la difesa a tre sarà la solita, con Gucher, Benedetti e Rizzo davanti a Melgrati, perché il tandem d’attacco sarà il ,solito con Magnaghi e Saporiti. A disposizione ci sono tutti: da Gemignani a Welbeck, da Ballarini a Tumbarello, passando per Galli e Visconti fino ad arrivare ad Antoni. Serviranno giocatori di gamba.

Oggi, infine, apre la biglietteria e vediamo se, per questa specialissima occasione, il "Porta Elisa" farà registrare il primo pienone della stagione.

Emil. Pell.