AFFISSI STRISCIONI. Blitz notturno dei tifosi allo stadio: "No alle squadre B»

È in programma oggi l’ultima seduta dell’Arezzo al "Giusy Conti" di Rigutino. Allenamento a porte chiuse per gli amaranto che domani partiranno alla volta di Alessandria dove domenica all’ora di pranzo sfideranno la Juventus Next Gen. La preparazione prosegue con ritmo e concentrazione La sessione di giovedì è aperta con un’attivazione tecnica mirata, utile a stimolare la reattività e la precisione nei gesti individuali. A seguire, il gruppo ha svolto una lunga esercitazione tattica, con focus sulle uscite palla e sulle transizioni, sotto la guida attenta dello staff tecnico. Spazio poi alla partitella a campo ridotto, giocata ad alta intensità e con buoni spunti da parte di tutti i reparti. In chiusura, lavoro specifico per reparti. Sul pullman per il Piemonte non saliranno Dezi e Renzi, entrambi indisponibili.

Nel frattempo si registra un blitz notturno dei gruppi organizzati della curva sud. A pochi giorni dalla trasferta di Alessandria contro la Juventus Next Gen, sono stati affissi vari striscioni all’ingresso degli impianti sportivi che ospitano le scuole calcio della città. Il testo non ha bisogno di troppe spiegazioni: "I calciatori di domani nascono qui. No alle squadre B". Come sempre accaduto nei sette precedenti contro i bianconeri e nei due dell’anno scorso contro il Milan Futuro, anche domenica la "Minghelli" diserterà gli spalti.