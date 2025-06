Affrico e Scandicci si sfidano nella finale del 43° Memorial Massimo Bianchi

Saranno Affrico e Scandicci ad affrontarsi nella finalissima del 43° Memorial Massimo Bianchi in programma venerdì 13 giugno alle 21. Sempre domani per il terzo posto scenderanno in campo alle 19,30 Floria e Settignanese. La prestigiosa manifestazione è riservata alla categoria Allievi B classe 2009 ed ha visto la presenza di 24 formazioni della provincia di Firenze. Numeroso pubblico e ottimo livello di gioco caratterizzano il torneo che è organizzata dalla Florence di Ugnano con partite allo stadio di Mantignano.

Questi i risultati dei quarti del Torneo Bianchi: Signa-Affrico 0-4, Floria-Lastrigiana 2-1, Montespertoli-Settignanese 0-2, Scandicci-Cattolica Virtus 1-0. Semifinali: Affrico-Floria 6-3, Scandicci-Settignanese 6-2. Nell’albo d’oro del trofeo l’ultima edizione è stata vinta dallo Scandicci, mentre le due precedenti dall’Affrico. In questa edizione 2025 quindi la sfida si ripete. L’evento è il fiore all’occhiello della Florence guidata dal presidente Emilio Nocentini, dai vice Giovanni Colzi e Stefano Stefani, dal segretario Marcello Massai, insieme a un gruppo di dirigenti e volontari fondamentali.