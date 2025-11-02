Affrico-Grassina che derby. Signa non puoi sbagliare
Al ’La Penta’ uno scontro che nasconde mille insidie. Figline ospita la Baldaccio
L’ottava giornata del girone B, pone in risalto alcune partite di alto livello, sfide molto interessanti per la classifica. Ieri si è giocato l’anticipo Castiglionese-Antella (1-0), rete decisiva di Berneschi. Queste le gare odierne in programma alle ore 14:30.
Girone A
Sestese-Massese (arbitro: Carnevali di Prato). Al tecnico Polloni mancherà soltanto Pisaneschi, con altre situazioni ancora da valutare.
Girone B
Rondinella-Sangiovannese La gara è stata rinviata a mercoledì 5 novembre, per la scomparsa del presidente biancorosso Lorenzo Bosi. I funerali si terranno domani alle 10, presso la Basilica di San Lorenzo a Firenze.
Affrico-Grassina (arbitro: Lachi di Siena). Derby speciale a "La Penta" con l’Affrico (tredicesimo) che affronta il Grassina (secondo), una sfida dal sapore di ‘testa-coda’. Padroni di casa privi di Nuti, ma recuperano l’attaccante Gigli. Grassina senza Rossi Lottini e Travagli, rientra Caschetto che va in panchina.
Signa 1914-Certaldo (arbitro: Cavalleri di Treviglio). Per il Signa di Gambadori che gioca la 2ª gara casalinga consecutiva, è un’opportunità da non fallire contro il fanalino Certaldo. Possibilità di recupero per il bomber Lorenzo Tempesti, assente Pietro Tempesti.
Val. Mazzola-Lastrigiana (arbitro: Marongiu di Cagliari). La squadra biancorossa di Guasti non potrà utilizzare Crini e Del Colle.
Figline 19165-Baldaccio Bruni (arbitro: Rossella Daidone di Seregno) Al "Del Buffa" arriva una Baldaccio molto ostico da affrontare. Fra i pali del Figlie, al posto dello squalificato Brunelli ci sarà il giovane Daddi, assente ancora Baragli. E’ probabile il debutto del nuovo difensore Federico Gucci (nella foto), classe 2003.
G. Puleri
