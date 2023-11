Agnelli, l’uomo per tutte le stagioni: "Ravenna, per te gioco ovunque"

Umberto Agnelli è il vero jolly del Ravenna. Mediano, mezzala, ‘braccetto’ al centro della difesa ed esterno. Mister Gadda lo ha utilizzato in 3 ruoli differenti. E infatti è stato il primo acquisto del Ravenna 2023-24. Classe 2000, fino allo scorso anno ha ‘vivacchiato’ in D alla Folgore Caratese e al Fanfulla, prima della grande chance. Che sta sfruttando alla grande, come si è visto anche nel 4-1 casalingo di domenica contro il Mezzolara: "Da inizio campionato, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, Dall’agonismo alla tattica, dalla tecnica al carattere. Affrontavamo una squadra che era reduce da diverse sconfitte e che dunque poteva risultare difficile da addomesticare. Siamo stati bravi noi a mettere subito le cose in chiaro. Abbiamo chiuso la pratica nel primo tempo, ma lo siamo stati altrettanto nella ripresa a non correre rischi e a gestirla". Il Ravenna è ormai una macchina capace di farsi rispettare: "La nostra superiorità – ha proseguito il ventitreenne cremasco – è parsa evidente sotto il profilo mentale. Rispetto all’avversario, abbiamo messo quel qualcosa in più dal punto di vista dell’agonismo. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. È un peccato per il gol subìto, ma fa parte del gioco. Bravi noi a non disunirci in quel frangente, ritrovando subito il gol del vantaggio. Poi siamo riusciti a segnare altri due gol, mettendo praticamente al sicuro la vittoria".

Resta l’etichetta di jolly, ovvero una versatilità che sta diventando un valore aggiunto inestimabile nell’economia delle scelte di mister Gadda: "Questa mia flessibilità di ruolo è diventata una caratteristica. Nei primi anni di serie D non mi era mai capitato. L’ho maturata negli ultimi due anni e mezzo, da quando cioè ho giocato nel Fanfulla, dove mi veniva richiesto di ricoprire più ruoli, magari in emergenza. Quest’anno, nella prima partita, ho giocato come mediano a due, poi ho giocato anche mezzala o esterno. Se mi viene richiesto, assolvo al mio compito tranquillamente, senza problemi". Ieri intanto è iniziata la settimana che introduce al derby di domenica al ‘Morgagni’: "Affronteremo il Forlì – ha aggiunto Agnelli – come abbiamo affrontato tutte le altre avversarie. Con la stessa mentalità, con la stessa voglia di vincere e con la stessa voglia di imporre il nostro gioco. Resta però sempre una partita da 3 punti. Per quanto ci riguarda, vorremo dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi". Tifosi che contribuiscono a montare la panna dell’entusiasmo: "In effetti, vedere lo stadio gremito e la curva che canta fino al 90’, è bellissimo è molto stimolante. Ricordiamo anche la trasferta di San Mauro Pascoli, dove ci hanno seguito in tantissimi, riempiendo la curva ospiti. E, quando si fa gol, è emozionante andare ad esultare sotto i nostri tifosi".