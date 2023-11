Ai minerari basta Ampollini per vincere

Vittoria di misura per il Follonica Gavorrano, che batte la Sangiovannese per 1-0 e alimenta l’ottimo momento con un successo ottenuto con caparbietà. Un successo che vale il quarto posto in classifica frutto del gol di Ampollini nella ripresa. Dopo una fase di studio il primo tiro in porta arriva solo al 18’ per la Sangiovannese, con il colpo di testa di Senesi che non riesce a trovare lo specchio. Al 44’ è Grifoni a tentare la conclusione per il Follonica Gavorrano. Su calcio piazzato non trova però la porta con il destro. Al termine dell’unico minuto di recupero finisce così la prima frazione, con le due squadre che vanno negli spogliatoi su uno scialbo 0-0. La seconda frazione inizia con un problema fisico all’arbitro. Il direttore di gara infatti viene punto da un insetto in bocca e la partita viene sospesa per prestare soccorso per circa dieci minuti. L’arbitro Coppola poi rientra in campo ed alla fine del match dovrà concedere anche 12 minuti di recupero. Al 16’ grande occasione per Pino, che su cross di Ceccanti impatta verso la porta, sventa il portiere con una gran parata. Sulla respinta Marcheggiani viene ribattuto in angolo. Al 18’ il Follonica Gavorrano sblocca il risultato: corner di Modic e grande incornata di Ampollini, che deposita la palla in rete per il vantaggio biancorossoblù. Dopo il gol del Follonica Gavorrano la Sangiovannese tenta di gettare qualche palla in area senza particolari idee, la squadra di Masi opera invece in contropiede portandosi spesso nei 16 metri avversari. In una di queste al 42’ Pino colpisce un clamoroso palo con un bel tiro in diagonale, dove il portiere Barberini nulla può per contrastare il numero 9 biancorossoblù. La Sangiovannese ci prova, ma non riesce a concludere e il match finisce con il successo del Follonica Gavorrano, con i ragazzi di Masi che festeggiano una vittoria sofferta.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti, Pignat, Grifoni (36’ st Souare), Pino (45’ st D’Agata), Modic (20’ st Origlio), Masini (14’ st Barlettani), Ampollini, Botrini, Marcheggiani (20’ st Regoli). All. Masi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Di Rienzo, Simonti, Farini, Nannini (44’ Disegni), Rosseti (22’ st Massai), Baldesi (40’ st Campo), Sacchini, Iaquinta (26’ st Regolanti), Zhar, Senesi (26’ st Harti). All. Bencinvenni.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia.

Rete: 18’ st Ampollini.