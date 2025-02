Aia, la sezione intitolata a Bigarelli. Il premio ’Ghirlandina’ al fischietto Guida

Un ’Modena Golf & Country Club’ gremito ha fatto da palcoscenico per la quinta edizione del ’Premio Nazionale Ghirlandina’, il riconoscimento clou della festa della sezione Aia di Modena che si è svolta lunedì sera. A completare un albo d’oro di prim’ordine, che aveva già visto premiati dal 2014 Irrati, Rizzoli, Rocchi e Orsato, è toccato a Marco Guida, fischietto di Torre Annunziata, ricevere il riconoscimento per la sua grande ascesa, con la recente convocazione a Euro 24. La festa ha segnato anche l’ideale passaggio di consegne al vertice della sezione modenese fra il presidente uscente Pier Paolo Perrone, in sella dal 2012 e ideatore del ’premio Ghirlandina’, che a dicembre è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Aia a Roma nella squadra del nuovo presidente Antonio Zappi (pure presente alla festa con il vice Michele Affinito), e il suo ex vice Damiano Pellegrino. "Sono stati 12 anni indimenticabili – ha spiegato Perrone – in cui mi avete dato tanto e in cui spero di aver lasciato qualcosa, vi porterò sempre nel cuore".

La serata – alla quale hanno partecipato anche Remo Morini (Sassuolo), i vertici del Crer (col presidente Simone Alberici e il vice Vincenzo Credi), l’assessore allo sport di Modena Andrea Bortolamasi e i vertici regionali dell’Aia – ha avuto il momento più toccante con l’intitolazione della sezione modenese a Osvaldo Bigarelli, per 14 anni segretario. I premi sono a Francesco Stano (miglior giovane di Modena), Alessio Krolikowski (miglior arbitro di Modena), Giorgio Previdi (Cra), Marco Melloni (Can D), Stefano Orlando (assistente Can D), Francesca Cassanelli (assistente Cra), Andrea Colombo (calcio a 5), Marco Castagnetti (osservatore Modena), Giampaolo Gardenghi (tutor Modena), Enrico Tirico (collaboratore Modena) e Carlo Bassi (ex associato). Al neo presidente Zappi è andato il premio ’Memorial Bruno Generali’, mentre all’assistente Ciro Carbone di Napoli (presente a Euro 2024) quello come miglior assistente di Serie A 2023-24.

Davide Setti