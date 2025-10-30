Aia senese sugli scudi. Crezzini-Zingarelli insieme all’Olimpico. Arbitro e guardalinee di Roma-Parma

"Un traguardo che entra nella storia della nostra sezione": con queste parole gli arbitri di Siena hanno festeggiato Valerio Crezzini (nella foto) e Andrea Zingarelli che ieri pomeriggio hanno diretto insieme, il primo come effettivo, il secondo come assistente, il match Roma-Parma. Una prima volta assoluta: mai prima d’ora, la sezione aveva visto scendere in campo, nel massimo campionato italiano, due suoi associati. Una prima volta assoluta, con lo stadio Olimpico a fare da preziosa cornice, che conferma l’ottimo lavoro portato avanti negli anni dal ‘team’ presieduto da Fausto Rugini. "Un riconoscimento che celebra l’impegno, la competenza e la passione che ha accompagnato Valerio e Andrea in ogni passo del loro percorso arbitrale – dicono gli arbitri senesi –. Un momento di grande orgoglio per tutta la nostra sezione, che condivide con loro questo importante risultato. A Valerio e Andrea il nostro più sincero augurio che questa esperienza possa essere l’inizio di ulteriori traguardi e successi nel loro percorso professionale". Crezzini, classe 1993, è stato promosso ad arbitro Can A-B nel luglio del 2024 e ha debuttato in Serie A lo scorso maggio, la partita Udinese-Monza. Zingarelli, classe 1986, ha debuttato nella massima categoria nel giugno del 2020, in Bologna-Cagliari, dopo la promozione della precedente estate.