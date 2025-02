Al Bartolini arriva mister Fucili ancora amareggiato per l’arbitraggio nella sfida contro la Civitanovese. L’Atletico Ascoli alle prese con il Fossombrone

Quello che arriverà domani al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli sarà un Fossombrone particolarmente arrabbiato. L’avversario dell’Atletico Ascoli nella gara in programma alle 14.30, infatti, ha il ‘dente avvelenato’ dopo l’episodio arbitrale che ha condizionato la sfida contro la Civitanovese: un presunto salvataggio sulla linea con una mano che non è stato visto dal direttore di gara. "Un episodio clamoroso della partita – ha commentato l’allenatore degli ospiti Michele Fucili (foto) – è stato il rigore non dato, col difensore che ribatte sulla linea con la mano. Avrebbe significato l’espulsione del nostro avversario, il che vuol dire che dopo un quarto d’ora avremmo forse potuto raggiungere il due a uno e godere pure dell’uomo in più. Più nello specifico, in quel frangente tutti hanno avuto un’idea, l’arbitro un’altra. Lo accettiamo, ci mancherebbe, però è chiaro che alla fin dei conti questo ha condizionato l’esito della gara". La sfida contro la Civitanovese è finita 2-2 e con i punti persi il Fossombrone ora sarebbe a sole due lunghezze dall’Ancona e quindi ad un passo dalla zona playoff. "Quando recuperi un risultato nei minuti finali devi essere comunque più che contento – ha proseguito l’allenatore del Fossombrone – quanto invece all’andamento generale della gara, direi che è un risultato che ci può stare anche se magari ai punti abbiamo fatto qualcosa in più noi. Sul piano della prestazione sono quindi molto soddisfatto, perché comunque venivamo da una partita casalinga persa col Sora in cui aveva regalato un tempo ad un avversario ed oggi avevo chiesto hai ragazzi di giocare proprio con questo atteggiamento. Domenica ci aspetta una gara complicata contro l’Atletico Ascoli, e sarà come sempre una sfida tutta da giocare". Fossombrone che, dopo la vittoria a Termoli, ha conquistato due punti nelle ultime tre giornate perdendo appunto con il Sora e pareggiando contro la Sambenedettese in trasferta e poi in casa con la Civitanovese. Una squadra che, come ha sottolineato il tecnico bianconero Simone Seccardini, ha un percorso di classifica molto simile al quello dell’Atletico Ascoli, pur adottando metodi e idee molto diverse, ma con la stessa verve e la stessa passione che ci mettono in campo i ragazzi del patron Graziano Giordani. Valerio Rosa