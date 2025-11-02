Al Benelli arriva l’Ascoli: "Ravenna, sfida da vincere"

La miglior difesa del calcio professionistico europeo arriva a Ravenna. E anche il miglior attacco del girone B. Oggi pomeriggio – nel sold out del Benelli, fischio d’inizio alle 17.30, arbitro Madonia di Palermo, diretta a pagamento su Sky – il Ravenna sfida l’Ascoli, che ha incassato appena 2 reti in 11 partite, che ha segnato 22 gol e che condivide coi giallorossi il 2° posto in classifica. Nell’anticipo di ieri pomeriggio, l’Arezzo ha sconfitto 5-1 il Campobasso. Il Ravenna arriva allo scontro diretto col petto gonfio e col morale alto. Il successo di Piancastagnaio al 97’ e il 3-0 di Coppa Italia contro il Rimini, hanno di fatto cancellato lo scivolone interno contro la capolista Arezzo, mettendo in vetrina un grande Okaka. Anche l’Ascoli non se la passa male, nonostante il ko di mercoledì in Coppa Italia contro la Sambenedettese. A dirla tutta, il derby più importante, ovvero quello di campionato, i marchigiani – unica squadra ancora imbattuta del girone B – lo avevano vinto qualche giorno prima. Mister Marchionni deve rinunciare all’attaccante Motti, alle prese con la pubalgia, e al difensore esterno Corsinelli, che deve fare i conti con un problema muscolare. La buona notizia è tuttavia il rientro di Di Marco, che partirà dalla panchina, ma che diventa una importantissima alternativa da spendere in corso d’opera. Stesso discorso per Okaka, grande protagonista dell’ultima settimana.

"Per noi – ha commentato il tecnico giallorosso ieri mattina dopo la rifinitura – il match contro l’Ascoli è uno step in più nel percorso di crescita. L’obiettivo è quello di iniziare a prendere punti pesanti anche negli scontri diretti. Sarà una partita diversa e nuova rispetto a quella contro l’Arezzo. Si riparte da zero, con la consapevolezza che lo 0-3 è stato un po’ troppo severo per quello che si è visto". Detto questo, mister Marchionni ha anche tracciato la linea di approccio al match: "Dovremo limitare gli errori e gestire bene le pressioni. Affrontando un avversario molto forte, ci servirà la partita perfetta. Ci aspetta un’altra bella sfida da giocare, sperando che possa andare meglio rispetto a quella contro l’Arezzo. Sappiamo che ce la vedremo con la miglior difesa e il miglior attacco, ma questi rimangono numeri che starà a noi modificare. Del resto anche il Ravenna propone numeri importanti in fase realizzativa. Dovremo invece migliorare nella fase difensiva". Per i bookmaker, evidentemente non è determinante il fattore campo. È dunque l’Ascoli a partire coi favori del pronostico. La miglior quota per la vittoria dei bianconeri arriva infatti, al massimo, a 2,40. Il successo giallorosso sale a 3, mentre il pareggio e pagato fino a 3,25 la posta.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Luciani, Spini.