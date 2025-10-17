Al Breda (20.30) l’anticipo di serie C. Stasera il “nuovo“ derby di Milano. L’Alcione sfida i baby nerazzurri

Questa sera alle 20.30, al “Breda“ di Sesto San Giovanni, l’Alcione ospiterà l’Inter U23 nell’anticipo della decima giornata di Serie C (girone A). Una sfida dal sapore speciale che mette di fronte due realtà in grande salute: gli orange di Cusatis, quarti in classifica, e i nerazzurri di Vecchi, quinti a -2 con una gara da recuperare. Al di là del valore tecnico e dei punti in palio, la sfida scriverà una pagina di storia: è la prima volta, tra i professionisti, che a Milano si affrontano due squadre diverse da Inter e Milan.

Un evento che rompe una tradizione lunga 116 anni. Il primo derby della Madonnina (10 gennaio 1909) vide il Milan battere l’Inter 3-2. Da allora, 244 incroci ufficiali, 91 vittorie nerazzurre e 82 rossonere hanno segnato un secolo di calcio meneghino. Stasera il “derby di Milano“ parlerà un’altra lingua: quella dell’orgoglio e della crescita, con due realtà che rappresentano il nuovo volto calcistico della città. Sarà una gara particolare per diversi protagonisti. Andrea Invernizzi, centrocampista dell’Alcione cresciuto nel vivaio del Milan, conosce bene l’atmosfera delle stracittadine: oggi ne affronterà uno diverso, con colori nuovi ma la stessa adrenalina.

Anche per i nerazzurri Leonardo Bovo e Matteo Spinaccè, entrambi prodotti del settore giovanile dell’Inter, sarà un appuntamento da ricordare: dopo tanti confronti giovanili con il Milan, vivranno una sfida inedita contro l’Alcione, questa volta da protagonisti tra i professionisti. Ancora più simbolica la figura del presidente Giulio Gallazzi: tifoso interista fin da bambino, ma oggi patron dell’Alcione. Il sogno di portare la terza squadra di Milano nel calcio professionistico lo ha accompagnato per anni, fino a diventare realtà. Gallazzi vedrà scendere in campo la sua creatura contro il club che amava da ragazzo: un incrocio di sentimenti e orgoglio tutto meneghino.

Sul piano tecnico l’Alcione arriva all’appuntamento con buone sensazioni. Dopo il successo con la Pergolettese, Cusatis punta a dare continuità ripartendo dalle certezze costruite fin qui: solidità, equilibrio e intensità. In attacco resta aperto il ballottaggio Zamparo–Samele accanto a Morselli, supportati da un Pitou sempre più determinante. Per l’Inter U23 non mancano i dubbi: Vecchi deve fare i conti con i giocatori appena rientrati dagli impegni con le nazionali giovanili. In avanti Spinaccè e Lagumina restano punti fermi, mentre a centrocampo occhi su Topalovic, in ottima forma e reduce da un gol con la Slovenia U21. Al “Breda“ sarà una notte diversa, forse un piccolo antipasto di ciò che Milano potrà essere nel futuro del calcio italiano: nuove ambizioni e nuovi protagonisti. E tra questi, l’Alcione vuole scrivere la sua propria.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Miculi, Ciappellano, Pirola; Bright, Galli, Invernizzi; Pitou; Samele, Morselli. All. Cusatis.

Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccè, La Gumina. All. Vecchi.