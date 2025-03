Al Brilli Peri il Montevarchi ospita la Fulgens Foligno. Aquila contro falchetti. Rigucci punta su Picchi

L’impresa va cercata contro una delle squadre più in forma del campionato. Alle 15 il Montevarchi ospiterà nella sestultima giornata della stagione regolare la Fulgens Foligno seconda forza del girone. I falchetti di Manni si presentano al Brilli Peri per confermare la fama meritata di rivelazioni del torneo e non faranno sconti ad un’Aquila appena un gradino sopra i play-out e che avrebbe la necessità assoluta di ritrovare il successo. Ci vorrà, dunque, la partita perfetta per aspirare ai tre punti che avvicinerebbero senza dubbio la salvezza senza la ruolette degli spareggi. Atos Rigucci chiederà ai suoi giocatori di ripartire dalla prestazione in crescendo di sette giorni fa e dal pareggio stretto conquistato in Maremma. Previsti, tuttavia, alcuni cambi nello schieramento iniziale, anche perché sono stati recuperati il portiere Conti, Vecchi e Boncompagni ma di contro si è fermato e non figura tra i convocati il centrale difensivo Damiano Franco. Si profilano, insomma, diversi ballottaggi in tutti i reparti, compreso quello tra i pali tra Testoni e Conti. Plausibile, al cospetto dei folignati che prediligono il 4-3-3, il ritorno alla retroguardia a quattro mentre l’ottima prova di Picchi nel turno precedente gli procurerà forse una maglia da titolare. Alla vigilia della trasferta, intanto, gli ospiti sono stati messi in guardia dal loro allenatore: "Chi sta sotto tira fuori risorse ed energie imprevedibili – ha ammonito Manni – e va detto che il Montevarchi era partito per altri obiettivi. La rosa è giovanissima, con ragazzi molto interessanti ed è inaspettato, a mio avviso, che siano lì".

Così in campo ore 15

AQUILA (4-3-3): Testoni; Vecchi, Ficini, Farini, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti, Picchi; Ciofi, Orlandi, Bontempi. Allenatore: Rigucci.

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Schiaroli, Grea, Mancini; Settimi, Panaioli, Mattia; Khribech, Tomassini, Posada. Allenatore: Manni.

Arbitro: Paccagnella di Bologna. Assistenti: Cavallari/Fecheta.

Giustino Bonci