Al Buitoni arriva l’ultima in classifica

SANSEPOLCRO

La prima volta del Cenaia al Buitoni cade in una domenica nella quale il campionato di serie D segna una tappa importante della stagione anche per il Sansepolcro. I verdi-arancio pisani rischiano di ricordare in maniera non piacevole il loro storico debutto in categoria: ultimi in classifica assieme al Ponsacco, a -9 dalla concorrente più vicina, sono costretti in queste dieci gare che mancano alla fine a un compiere un vero e proprio miracolo per arrivare almeno ai play-out sotto la guida del tecnico Agostino Iacobelli, chiamato in dicembre e molto conosciuto a queste latitudini. Cenaia reduce da due ko di fila dopo aver sfiorato la grande impresa contro il Grosseto e priva dell’attaccante Ferretti (4 turni complessivi dietro la lavagna per lui), che giocherà il tutto per tutto pur di strappare in qualche modo un risultato positivo a un Sansepolcro che, all’indomani della sconfitta di Figline Valdarno, vuole riprendere la marcia verso una salvezza possibilmente diretta. Bonura è stato chiaro: che arrivi per merito, per un episodio o per mera fortuna su un terreno non certo al top per le piogge cadute in settimana, la vittoria è più che mai d’obbligo in una circostanza come questa.

Come dargli torto, specie ora che l’Orvietana ha imboccato una marcia spedita? Le assenze dello squalificato Essoussi e dell’infortunato Del Siena non dovrebbero modificare l’assetto iniziale del 3-5-2 con il quale i bianconeri si propongono in campo da inizio 2024, con Mariucci confermato sull’out di sinistra e D’Angelo in luogo di Gorini, perché comunque la regola dei sottoquota deve essere assolutamente rispettata.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, D’Angelo, Piermarini, Mariucci; Pasquali, Ferri Marini. All. Marco Bonura.

CENAIA (5-3-2): Borghini; Rossi, Degli Esposti, Pasquini, Signorini, Malara; Caciagli, Rustichelli, Tognocchi; Simonini, Manfredi. All. Agostino Iacobelli.

Arbitro: Vazzano di Catania.

Claudio Roselli