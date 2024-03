Al campo Bartolini. L’Atletico Ascoli pronto per l’arrivo del Sora. Uno scontro salvezza da non fallire

Torna al campo Don Mauro Bartolini l’Atletico Ascoli oggi alle 14.30 per affrontare il Sora in uno scontro salvezza da non fallire. Una sfida tra due squadre bianconere, con i ciociari che in classifica hanno 30 punti, due sopra la linea di galleggiamento playout e uno in meno della compagine ascolana del Patron Graziano Giordani. Atletico reduce dal prezioso successo esterno nel derby a Senigallia, Sora che ha battuto per 4-1 il fanalino di coda, Matese. Mister Seccardini chiude così il suo girone dopo essere arrivato proprio alla vigilia della sfida d’andata contro il Sora a seguito dell’esonero del tecnico Sergio Pirozzi. "Come ho detto anche ai ragazzi – ha dichiarato l’allenatore dell’Atletico Ascoli – sarà l’inizio del rush finale di campionato. Non sarà affatto facile affrontare il Sora perché, come noi d’altronde, è una squadra giovane e dinamica, sempre ben messa in campo con un’idea chiara e riconoscibile. Mi aspetto una partita intensa, con ritmi elevati. Sora è stata la mia prima partita, in trasferta in un turno infrasettimanale con due mezzi allenamenti con i ragazzi. La mia prima panchina in Serie D, una giornata unica per me, che rimarrà per sempre nel cassetto dei ricordi. Siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista da quel primo Novembre, creando un ambiente ideale, l’alchimia all’interno del gruppo squadra e tra i componenti dello staff cresce quotidianamente. Inoltre, la squadra, sta acquisendo maggiore esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. Non abbiamo ancora mai due vittorie consecutive in questa stagione e speriamo dunque di poterci togliere questa soddisfazione".

Valerio Rosa