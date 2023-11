‘Al Club con la Robur’. Martedì Lorenzo Lollo sarà il protagonista. Potrà interagire con i tifosi bianconeri

Sarà Lorenzo Lollo il protagonista della nuova puntata di ‘Al Club con la Robur’, in programma martedì prossimo, a partire dalle 22, nella sede dei Fedelissimi in viale Europa, 21. Il centrocampista bianconero potrà interagire sia con i tifosi presenti al club che con quelli collegati a distanza, che potranno seguire la trasmissione in diretta Facebook e su YouTube. Tra gli argomenti che verranno trattati durante la puntata il resoconto della partita che la Robur giocherà oggi sul campo dell’Audax Rufina, ma anche la carriera di Lollo, che vanta due promozioni in A con Carpi ed Empoli e che prima di quest’anno non era mai sceso nel calcio dilettanti. ‘Al Club con la Robur’ è un format prodotto dal Siena Club Fedelissimi e dal Fedelissimo Online condotto da Giuseppe Ingrosso, con Jacopo Fanetti all’assistenza tecnica e Francesco Benincasa alla regia. Radio Epicentro è il product media partner.