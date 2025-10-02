Al Della Vittoria. In parità Tolentino-Montegranaro. I cremisi si assicurano Cappa

Tolentino

0

Montegranaro

0

: Marricchi, Romitelli (24’ st Fontana) Tizi (5’ pt Salvucci), Di Biagio (16’ st Tortelli), Rozzi, Tomassetti, Pietrani, Marasca (9’ st Romoli), Iori, Dolciotti (20’ st. Cappa), Mariani. All. Passarini.

MONTEGRANARO: Fatone, Chimezie, Marucci, Lucarini, Capodaglio, Palladini (28 pt Evangelisti), Busato (32’ st Scoppa), Vessella, Rotondo (16’ st Ciarrocchi), Capasso, Ruggieri. All. Mengo.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Note: spettatori 250 circa. Angoli: 4-7. Ammoniti: Capasso, Romitelli, Vessella, Tortelli, Capasso, Scoppa. Recupero 2’ pt 5’ st

Prima del fischio d’inizio il Tolentino ha annunciato l’acquisto di Riccardo Cappa dalla Civitanovese che va in panchina. Finisce in parità la sfida tra i cremisi ed il Montegranaro match di andata dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza. Si deciderà tutto nella gara di ritorno il 15 ottobre, partita scialba e povera di occasioni da entrambi le parti, complici gli impegni di campionato e le rotazioni accorciate per i tecnici. Dopo 3 minuti la squadra cremisi perde Tizi per infortunio. Al 16’ azione di Dolciotti per Iori, anticipato al momento di concludere a rete. Al 22’ conclusione dal limite di Rotondo sopra la traversa. Sempre per infortunio al 28’ il Montegranaro perde Palladini. Al 32’ Ruggieri impegna Marricchi che salva in angolo. Al 37’ buona opportunità per Iori fermato in calcio d’angolo. Al 41’ pt Ci prova Mariani, palla a fil di palo.

Ripresa. Al 9’ conclusione da fuori area di Evangelisti alta. Al 19’ incursione di Pietrani tiro fuori. Al 25’ il Montegranaro va in gol con Ciarrocchi, annullato per fuorigioco. Al 35’ grossa occasione cremisi, ma da ottima posizione Cappa spara alto. Al 47’ punizione di Cappa para Fatone.

Marco Natalini