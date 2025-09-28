Al Della Vittoria. Passarini: "Serve un Tolentino al top. Attenzione all’attacco dei rossoblù»

"La Civitanovese è una formazione molto pericolosa. Dovremo giocare al massimo per vincere davanti ai nostri tifosi". Dice così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese, calcio d’inizio alle 15.30 al "Della Vittoria". Per il Tolentino c’è la necessità di tornare a fare punti dopo il ko dell’ultima giornata. "In questa settimana – dice l’allenatore – abbiamo lavorato intensamente cercando di recuperare le energie fisiche e mentali dopo il passo falso di domenica scorsa. La squadra sta bene dal punto di vista psicologico perché una partita non pregiudica nulla nel percorso di crescita intrapreso". Per la squadra cremisi c’è grande voglia di tornare a gioire davanti ai tifosi, sarebbe la prima volta in questa stagione. "Il pubblico – dice Passarini – può darci una grande mano, dobbiamo sfruttarlo al meglio per avere maggior entusiasmo ed energia per assicurarci punti pesanti. È una partita difficile, perché la squadra rossoblù è forte, ha individualità importanti, specie nel reparto avanzato. Dovremo prestare quindi la massima attenzione per evitare svarioni difensivi". Passarini dovrà fare di necessità virtù, vista l’assenza per squalifica dell’under Marasca, espulso nella gara di Urbino e l’assenza del capitano Strano per un problema fisico nel reparto arretrato. "Ho un gruppo di uomini e calciatori fenomenale, che di giorno in giorno – dice entusiasta Passarini – si migliorano a vicenda per crescere calcisticamente e questo aspetto mi inorgoglisce. Sono convinto che chi scenderà in campo lo farà al meglio e con la giusta determinazione per provare a tornare al successo".

Marco Natalini