Al Falconara il derby-bis. Santerenzina-Don Bosco

Nella terza giornata del campionato di Promozione occhi puntati sui derby Santerenzina-Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese-Follo, unica gara in programma alle 19.30 (le altre tutte alle 15). Al ’Falconara’ di Lerici (arbitra Calmatui di Genova) i biancoverdi cercheranno di centrare la prima vittoria stagionale. "Ci siamo già incontrati mercoledì in Coppa Liguria dove abbiamo pareggiato – spiega mister Gabriele Sabatini – incontriamo una buona squadra. Non ci mancheranno la motivazione e la voglia giusta per ottenere un risultato positivo, considerando che nelle prime gare non abbiamo raccolto quanto avremmo potuto. Ci vorranno determinazione e lucidità". In casa Don Bosco le sensazioni sono simili: "È strano tornare, dopo soli tre giorni, sullo stesso campo – dice il segretario Luca Massini – con lo stesso avversario. Dovremo valutare le condizioni di alcuni giocatori con qualche problemino fisico. Noi ce la metteremo tutta per tornare a casa con il massimo dei punti". A Follo c’è grande voglia di bissare il successo di domenica scorsa come sottolinea il presidente Alessandro Luongo: "Non sarà semplice contro una società importante come la Tarros. Sarà una partita aperta ad ogni risultato. Noi come sempre giocheremo al meglio delle nostre possibilità".

Anche sulla sponda Tarros Sarzanese le motivazioni sono altissime: "Sarà una partita difficile – precisa il team manager Enzo Tarantola – contro una squadra che si è rinforzata. Non stiamo attraversando un buon momento con diverse defezioni. Cercheremo comunque di giocarcela al meglio". Al ’Luperi’ l’arbitro sarà Gardella di Chiavari. Impegni interni per il Canaletto al ’Tanca’ col San Cipriano (arbitro Chiapolino di Chiavari), per il Beverino con la Calvarese (arbitro Righetti di Genova) e il Magra Azzurri al ’Camaiora’ col San Desiderio (arbitro Sandri di Spezia). Trasferta insidiosa, invece, per il Levanto contro la capolista Sammargheritese (arbitra Schenone di Genova).

Ilaria Gallione